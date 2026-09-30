Dermatología consciente: por qué los tratamientos no son universales y el peligro de la Dermatología comercial

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​¿Es real que un mismo tratamiento o producto estético puede funcionar para cualquier persona?

Definitivamente no. En Dermatología no existen las soluciones universales. Cada piel, pelo y uña es un universo único con su propia genética, hábitos y perfil metabólico. Lo que a un paciente le devuelve la vitalidad, en otro puede ser ineficaz o incluso perjudicial. Ignorar la biología individual para ofrecer respuestas en serie es un error grave en la práctica médica.

​¿Por qué es importante advertir sobre la promoción de productos en redes sociales?

Es fundamental que los pacientes enciendan sus alarmas ante la sobreexposición comercial. Hay que dudar de aquellos profesionales que promocionan diversas marcas de productos para la piel, el pelo y las uñas a través de redes sociales sin conocer al paciente. Mostrar una caja o un frasco recomendándolo de forma masiva prioriza la venta del insumo por sobre el diagnóstico. La piel, el folículo piloso o la matriz ungueal requieren un examen clínico exhaustivo en el consultorio, no una receta estandarizada a través de una pantalla.

​¿Qué diferencia hay entre una recomendación comercial y un verdadero plan médico?

Un producto es solo un insumo; un plan médico es una estrategia de salud. En Bozzano Skin Clinic, mediante nuestra unidad Inside Your Skin, no indicamos un protocolo hasta no evaluar integralmente el contexto metabólico del paciente. La destreza profesional no radica en acumular tendencias ni auspicios de marcas, sino en saber qué combinación precisa de terapias necesita esa persona en particular para regenerar sus tejidos de forma segura.

​¿Qué consejo le darías a un paciente antes de iniciar un cuidado o tratamiento?

Que busque una consulta médica de valoración donde exista escucha activa, contención y respeto por la biología individual. Les aconsejo desconfiar de las recetas masivas y de los diagnósticos exprés. El camino hacia una piel y un cuerpo saludables exige responsabilidad, criterio científico y un acompañamiento personalizado que preserve siempre la esencia de quien nos consulta.

Dra. Luciana Bozzano

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