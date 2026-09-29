Donato De Santis mostró cómo fue uno de los días más felices de su vida: una tormenta, una misión y una aventura en la Puglia

Donato De Santis mantiene un vínculo especial con Italia, el país donde nació y al que regresa cada vez que tiene la oportunidad. En esta ocasión, el reconocido chef volvió a instalarse en Puglia, una región estrechamente ligada a su historia y en la que encontró la posibilidad de reencontrarse con paisajes, costumbres y actividades que forman parte de sus raíces.

Lejos de las cocinas y de los estudios de televisión en los que el público argentino suele verlo, el cocinero viene registrando diferentes momentos de su paso por el sur italiano. Donato De Santis mostró una faceta mucho más ligada a la naturaleza y a la vida cotidiana de la región, mientras aprovecha cada jornada para recorrerla de una manera diferente. Sin embargo, uno de esos días terminó tomando un rumbo que ni siquiera él había imaginado.

Los días de Donato De Santis en Puglia

Durante su estadía en Italia, Donato De Santis viene mostrando distintas experiencias que lo mantienen en contacto con las tradiciones y los paisajes de Puglia. Días atrás, el chef participó de una jornada de vendimia, en la que se lo pudo ver formando parte del proceso de cosecha de las uvas. Aquella experiencia mostró al cocinero en un escenario completamente diferente al que suele ocupar frente a las cámaras. Ahora, su paso por Italia sumó un nuevo capítulo, esta vez con el mar como protagonista.

Donato viene mostrando distintas experiencias que lo mantienen en contacto con las tradiciones y los paisajes de Puglia (Instagram)

La jornada comenzó con un objetivo bastante claro. Donato subió a la embarcación de Dedo acompañado también por Mica y salieron con la misión de pescar “tonnetti”. Según explicó el propio chef, su acompañante conoce bien el mar y sabe cuáles son los lugares indicados para encontrarlos. “Salimos en la barca de Dedo con un plan bastante claro: pescar tonnetti. Dedo sabe de mar y de pesca como pocos, así que íbamos bien acompañados”, relató De Santis al presentar el recorrido.

La tormenta que cambió los planes de Donato De Santis

Lo que inicialmente iba a ser una jornada dedicada a la pesca comenzó a transformarse cuando las condiciones meteorológicas cambiaron. El cielo se cerró y el viento empezó a sentirse cada vez con mayor intensidad, obligándolos a modificar rápidamente el plan que habían trazado antes de salir. “El cielo se cerró, llegó el viento y tuvimos que buscar refugio antes de que entrara la tormenta”, contó Donato De Santis. La búsqueda de un lugar donde resguardarse terminó llevándolos hasta una gruta y fue precisamente allí donde comenzó una segunda aventura.

Una vez que estuvieron protegidos del cambio de tiempo, no se conformaron con esperar dentro de la embarcación. Según relató el cocinero, decidieron tirarse al agua para explorar la gruta y aprovechar de otra manera aquella parada inesperada. La escena terminó generando un fuerte contraste. Mientras las condiciones seguían modificándose en el exterior, Donato y sus acompañantes nadaban dentro de la formación natural. La tormenta que inicialmente había amenazado con interrumpir la jornada, terminó modificando por completo la experiencia.

Así retrató Donato De Santís la experiencia que vivió en Puglia (Instagram)

“Mientras afuera cambiaba todo, nosotros nadábamos ahí adentro”, recordó el ex jurado de MasterChef. Lo que había comenzado con la intención de encontrar tonnetti ya se había convertido en algo completamente diferente. “Lo que había empezado como un día de pesca terminó siendo uno de esos días que quedan”, reflexionó. El episodio terminó convirtiéndose en uno de los recuerdos más especiales de su estadía en Italia.

Después de una salida que cambió de rumbo por la amenaza de tormenta y la inesperada exploración de la gruta, el empresario gastronómico resumió lo vivido con una frase que reflejó el significado que tuvo para él. “Puglia no para de sorprender. Fue uno de los días de mar más lindos de mi vida”, aseguró Donato De Santis. Una jornada que comenzó con una misión concreta terminó transformándose en una aventura inesperada y en un nuevo recuerdo de su paso por el sur de Italia.