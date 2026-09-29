“Gracias por traer magia a esta familia ensamblada”: Así fue el cumpleaños de Joaco, el hijo de Taty Schapiro

Tatiana Schapiro atraviesa un presente lleno de plenitud emocional tras haber consolidado una hermosa familia ensamblada, un proyecto de amor que construyó paso a paso junto a su pareja, Gabriel Gandolfo. El camino no fue lineal, pero con paciencia y afecto lograron unificar sus realidades previas, integrando a Malena, la hija de ella, y a los dos hijos de él en un mismo hogar armónico.

En las últimas horas, este clan tan unido se vistió de fiesta para celebrar el cumpleaños de Joaco, el hijo menor de la conductora y el verdadero broche de oro de esta unión. El festejo no solo conmemoró un año más de vida del pequeño, sino que también funcionó como el reflejo perfecto de la complicidad, el respeto y la inmensa alegría que define la convivencia diaria de este gran equipo familiar.

Así fue el cumpleaños 5 de Joaco, el hijo de Taty Shapiro

Así fue el cumpleaños 5 de Joaco, el hijo de Taty Schapiro

El festejo por los 5 años de Joaquín, el hijo de Tatiana Shapiro y Gabriel Gandolfo, se convirtió en una tarde inolvidable y completamente descontracturada al aire libre, diseñada a la perfección para que los más chicos disfruten sin parar. En su cuenta de Instagram, la periodista compartió los detalles junto a un tierno mensaje, y demostró que, lejos de las ambientaciones estáticas o demasiado formales, la propuesta se centró en el movimiento constante y la diversión activa en un amplio jardín rodeado de verde.

El gran atractivo de la jornada fue un circuito automovilístico infantil en el que los pequeños invitados se divirtieron manejando coloridos autos eléctricos de carrera sobre una pista asfáltica simulada, completada con banderas a cuadros y detalles deportivos. La adrenalina y las risas continuaron en una enorme plaza blanda privada, donde el agasajado y sus amigos disfrutaron de un tobogán blanco que desembocaba directo en un gigante pelotero premium decorado estéticamente con una paleta moderna de esferas en tonos negro y verde manzana.

Para coronar la propuesta de entretenimiento, se instaló un imponente inflable saltarín de color gris oscuro personalizado, desafiando a los niños a saltar bien alto bajo la atenta mirada de los adultos. En las postales, los más de 300 mil seguidores de Schapiro fueron testigos de la diversión que vivió el pequeño, y del amor enorme en el que se cría día a día.

Así fue el cumpleaños 5 de Joaco, el hijo de Taty Shapiro

Las tiernas palabras de Taty Shapiro a su hijo Joaco

El broche de oro del cumpleaños 5 de Joaco, el hijo de Tatiana Schapiro, llegó al momento de soplar las velitas, un instante cargado de emoción e intimidad familiar. La torta de cumpleaños se robó todas las miradas con una espectacular y detallada decoración inspirada en la película animada "Cómo entrenar a tu dragón". El diseño simulaba un castillo de piedra con un portón de madera, coronado en la cima por una perfecta figura comestible del tierno dragón Chimuelo (Toothless) con sus brillantes ojos verdes, rodeado por velas negras y una espectacular bengala de chispas que iluminaba la carita de felicidad del agasajado.

Acompañado de cerca por sus papás, Joaquín disfrutó del clásico canto de feliz cumpleaños antes de recibir un dulce beso doble en las mejillas por parte de Tatiana y Gabriel. Tras el festejo, la conductora volcó toda su emoción en las redes sociales compartiendo las postales más lindas del evento. Fue allí mismo en el que le dedicó un mensaje profundamente tierno y genuino que conmovió a sus seguidores. "Este pibito cumplió 5 y, aunque no sabemos cómo pasó, sí sabemos que nuestra vida con él se volvió mucho más divertida", comenzó expresando con humor y nostalgia por el paso del tiempo. Para cerrar, reflejó la esencia única del pequeño en el hogar: "Chicho, sos magia, rock y mi quilombo preferido. Gracias por ponerle un moño a esta familia ensamblada. Te amamos infinito".

Así fue el cumpleaños 5 de Joaco, el hijo de Taty Schapiro

Con este emotivo festejo de cumpleaños, quedó demostrado cómo el amor y la unión transforman la vida cotidiana. Joaquín, rodeado del afecto incondicional de sus padres y hermanos, no solo sopló sus cinco velitas con felicidad, sino que consolidó su lugar como el verdadero broche de oro que trajo magia a la familia ensamblada de Taty Schapiro.

A.E