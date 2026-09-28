La vida de Daniel Roggiano, el meteorólogo del noticiero de Telefe: de locutor y fanático de Huracán a la carrera que le cambió la vida

Daniel Roggiano construyó un recorrido profesional que tomó distintos caminos antes de encontrar el espacio en el que se consolidó dentro de los medios de comunicación. Con estudios vinculados a la comunicación, experiencias en diferentes formatos y una fuerte dedicación a la información de servicio, desarrolló un perfil que hoy forma parte de la rutina informativa de miles de personas. Detrás de su trabajo cotidiano existe una historia marcada por decisiones que fueron definiendo su presente profesional.

De su pasión por el fútbol a su presente como meteorólogo: La vida de Daniel Roggiano

Para miles de personas, Daniel Roggiano es el rostro que cada mañana acerca el pronóstico del tiempo y el estado del tránsito. Sin embargo, detrás de su presencia cotidiana en la pantalla existe una historia profesional construida a partir de la formación constante, la búsqueda de nuevos desafíos y una vocación que encontró un camino inesperado en la meteorología. Con el paso de los años, el especialista logró transformar una disciplina poco explorada en eje central de su carrera.

Daniel Roggiano

Mucho antes de convertirse en el meteorólogo de Telefe, el periodista inició su camino en la comunicación. Primero se formó como locutor en el ISER y más tarde decidió ampliar sus conocimientos estudiando Comunicación Social en la Universidad Católica Argentina. Durante aquellos años entendió que necesitaba sumar herramientas para diferenciarse dentro de un ámbito altamente competitivo. Incluso llegó a incursionar en estudios vinculados a la publicidad, aunque finalmente eligió otro rumbo para desarrollar su perfil profesional.

Según contó en una entrevista con Nexofin, mientras terminaba los estudios de periodismo, Daniel Roggiano comenzó a buscar una especialización que tuviera poca presencia en los medios. Fue entonces cuando apareció la meteorología. Lejos de tratarse de una decisión casual, encontró una posibilidad de combinar información, servicio y comunicación. “En el momento estaba saliendo de periodismo y buscando un nicho no muy explotado para trabajar en los medios”, explicó. Aquella elección terminaría modificando por completo el rumbo de su vida laboral.

Daniel Roggiano

La preparación continuó con la formación como Observador Meteorológico en el Servicio Meteorológico Nacional. Esa capacitación le permitió adquirir conocimientos técnicos que luego trasladó a los medios de comunicación, un ámbito donde la información climática comenzaba a ganar importancia. Con el tiempo, desarrolló un estilo centrado en la claridad y la cercanía con el público. En la misma charla sostuvo que un buen comunicador de meteorología debe ser claro y técnico al mismo tiempo, aunque sin abusar de conceptos complejos.

Daniel Roggiano reveló cuál fue el mayor desafío que tuvo en su carrera profesional

El año 2010 marcó un punto de inflexión en la trayectoria de Daniel Roggiano tras incorporarse a Telefe. Recordó esta oportunidad como uno de los desafíos más importantes de su carrera. Al rememorar su debut, reconoció que sintió nervios por ingresar a un equipo consolidado, aunque también aseguró que tenía muchas ganas de demostrar su capacidad profesional. “Siempre hay que buscar algo nuevo para mostrar”, señaló en el medio citado al hablar de una filosofía de trabajo que mantiene hasta la actualidad.

Daniel Roggiano

Con el correr de los años se convirtió en una pieza estable dentro de la programación informativa del canal. Actualmente participa de distintas ediciones de los noticieros y encabeza el segmento Tiempo y Tránsito, un espacio que combina información climática y estado de circulación vehicular en las primeras horas de la mañana. Además, su actividad se extendió a la radio, donde también desarrolla tareas vinculadas a la actualidad y el servicio informativo.

Más allá de su carrera profesional, Daniel Roggiano mantiene una pasión por Huracán que lo acompaña desde la infancia. El meteorólogo contó que su fanatismo nació en el seno familiar y que fue su padre quien lo llevó por primera vez a la cancha. Esa identificación lo llevó incluso a desarrollar proyectos personales relacionados con el club. Durante una etapa creó “Planeta Quemero”, un sitio web dedicado a la actualidad del Globo en una época en la que las plataformas digitales todavía no eran tan frecuentes.

La pasión de Daniel Roggiano por Huracán

A lo largo de los años, Daniel Roggiano construyó una carrera que combina comunicación, información de servicio y conocimiento técnico. De locutor a periodista, y de periodista a observador meteorológico, fue incorporando herramientas que terminaron definiendo su perfil profesional. Antes de terminar la entrevista, el periodista se describió como “un obsesivo de todo lo que hace”, una definición que resume un recorrido marcado por la búsqueda constante de nuevos desafíos.

VDV