Letizia Ortiz volvió a usar su vestido más especial con bordado floral y lazo XL

Letizia Ortiz deslumbró con una prenda que ya forma parte de su guardarropa. Se trata de su vestido más especial que lleva bordado floral y lazo XL, el cual fue elegido para acompañar al rey Felipe VI en una importante cita diplomática en España.

La reina Letizia Ortiz repitió un elegante vestido para recibir a los Macron en Madrid

La reina Letizia Ortiz volvió a demostrar que repetir un look también puede ser una declaración de estilo. Para recibir en Madrid al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron, quienes llegaron a España para realizar una visita de Estado de dos días, la monarca española eligió una pieza muy especial de su guardarropa: un vestido que ya había lucido en varias ocasiones.

Para este encuentro oficial junto al rey Felipe VI, Letizia Ortiz apostó nuevamente por una creación de la reconocida casa española Pertegaz. Se trata de un diseño en color gris claro, de silueta entallada y largo midi, que se distingue por sus mangas abullonadas y por los detalles que elevan la propuesta.

La reina Letizia repitió un elegante vestido para recibir a los Macron en Madrid



El vestido cuenta con un llamativo bordado floral multicolor que recorre una parte de la prenda y se convierte en uno de sus principales protagonistas. A esto se suma un gran lazo XL en forma de moño ubicado en el cuello, un detalle que aporta volumen, personalidad y un aire sofisticado al estilismo.

Un vestido con historia en el guardarropa de Letizia Ortiz

Más allá de su diseño, este vestido tiene un significado muy especial para Letizia Ortiz. La monarca estrenó esta prenda en 2019, durante las audiencias previas a los Premios Princesa de Asturias. En aquel momento, fue la primera creación de la firma que lució después de su vestido de novia, diseñado por Manuel Pertegaz para su boda con Felipe VI en 2004.

La reina Letizia repitió un elegante vestido para recibir a los Macron en Madrid



Desde entonces, Letizia Ortiz volvió a recurrir al diseño en diferentes momentos de su agenda oficial. En 2022 lo recuperó para asistir a un almuerzo con representantes del mundo de las letras, demostrando que una misma pieza puede adquirir una apariencia diferente según los accesorios y el contexto en el que se lleve.

Letizia Ortiz también volvió a lucirlo en noviembre de 2025, durante la visita de Estado del sultán de Omán a España. Ahora, la esposa del rey Felipe VI eligió nuevamente el vestido para una de las citas destacadas de la agenda diplomática española.

Letizia Ortiz volvió a llevar su vestido más especial



La decisión de recuperar una pieza de hace varios años vuelve a poner en escena una de las características más reconocibles del estilo de Letizia Ortiz: su capacidad para reutilizar prendas de su guardarropa en actos oficiales de distinta naturaleza.

En lugar de estrenar un diseño para cada ocasión, la reina suele volver sobre piezas que ya forman parte de su armario y las incorpora nuevamente a su agenda pública. En este caso, el vestido de Pertegaz mantiene su protagonismo gracias a una combinación de elementos clásicos y detalles más llamativos, como el bordado floral y el enorme moño en el cuello.

Letizia Ortiz volvió a llevar su vestido más especial

De esta manera, Letizia Ortiz volvió a usar su vestido más especial con bordado floral y lazo XL. Para el encuentro con Emmanuel y Brigitte Macron, la monarca lució un atuendo de color gris claro que se destaca por su llamativo bordado floral multicolor y que llevó por primera vez en 2019.