El emotivo video de Laura Novoa para su papá Pepe Novoa por sus 89 años: “Heredé su oficio, su amor a esta hermosa profesión”

Pepe Novoa cumplió 89 años y lo celebró acompañado por sus seres queridos, en una reunión íntima que tuvo como protagonistas a distintas generaciones de su familia. El actor disfrutó del festejo con el humor que lo caracteriza. Varios de los momentos quedaron registrados en un video gracias a su hija, Laura Novoa.

La actriz reunió escenas de la noche y dejó en evidencia la cercanía entre ambos, desde un divertido intercambio frente a cámara hasta el momento de la torta y el brindis. Junto a las imágenes, además, le dedicó unas palabras a su papá en las que puso en primer plano no solo el cariño que siente por él, sino también la influencia que tuvo en su propia elección profesional.

Pepe Novoa cumplió 89 años

El mensaje de Laura Novoa para su papá Pepe

“Hoy cumple 89 años mi papá”, escribió Laura Novoa al comienzo del posteo que acompañó con las imágenes del festejo. “Le doy gracias a la vida porque está acá con nosotros. Hombre honesto y trabajador. Hermoso. Generoso”, señaló, en una breve descripción que dejó en claro el cariño que siente por el actor.

Pero hubo también un reconocimiento relacionado con la profesión que ambos comparten. Y es que desde joven siguió los pasos de su papá y eligió la actuación como camino laboral, algo que ella misma destacó en su dedicatoria: “Heredé su oficio, su amor a esta hermosa profesión y trato de honrarlo a cada paso”, escribió. Para cerrar, fue contundente con una corta pero tierna declaración: “Te amo papá”.

El divertido ida y vuelta de Laura y Pepe Novoa

Entre las imágenes que Laura Novoa compartió hubo un momento que dejó ver la complicidad entre ambos. En una de las escenas en blanco y negro, la actriz se acerca a Pepe para grabarlo y él observa la imagen que aparece en el teléfono. Fiel a su sentido del humor, el actor hace referencia a su edad mientras mira el registro. “Yo me veo acá y se nota mil”, comenta. Entonces su hija le recuerda que acaba de cumplir 89 años y le pregunta: “¿Y el año que viene cumplís?”. “Bueno, el año que viene completo”, responde él, antes de que su hija complete la frase: “Noventa”.

En otro momento del video, se ve cómo acercan la torta hasta Pepe, con las velitas encendidas formando el número 89. El actor estuvo al postre mientras las llamas iluminan la escena y sus familiares acompañan el festejo alrededor de la mesa. Después, aparece con un vaso en la mano, mira a cámara y lo levanta para brindar, en una postal descontracturada de la celebración familiar.

La familia se reunió para homenajear al actor

La extensa trayectoria de Pepe, el padre de Laura Novoa

José Manuel Novoa, conocido artísticamente como Pepe Novoa, construyó una carrera que atravesó distintas etapas del teatro, el cine y la televisión argentina. A lo largo de los años, compartió elenco con figuras de diferentes generaciones y formó parte de ficciones que quedaron en la memoria del público. Entre sus trabajos televisivos se encuentra Estrellita mía, la telenovela protagonizada por Andrea del Boca y Ricardo Darín. También fue parte de El amor tiene cara de mujer, una de las producciones de mayor repercusión de la televisión local.

Pepe Novoa brindó con su familia por su cumpleaños

A fines de 2025, su carrera fue reconocida con un homenaje en el que participaron familiares, colegas y personas cercanas. Ahora, al celebrar sus 89 años, el actor volvió a ser homenajeado, esta vez desde la intimidad de su familia y de la mano de su hija, Laura Novoa, quien no solo compartió el festejo sino también el lugar que ocupa Pepe Novoa en su propia historia profesional.