La historia de Petit Patisserie por su creadora, María Belén Brunetti, quien convirtió un sueño en una marca con propósito

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por María Belén Brunetti

Nunca imaginé que una pequeña habitación de la casa donde crecí se convertiría en el lugar donde comenzaría el proyecto más importante de mi vida.

Hace más de diez años decidí transformar mi pasión por la pastelería en un emprendimiento propio. Lo que comenzó elaborando cada producto de manera artesanal fue creciendo, paso a paso, hasta convertirse en Petit Patisserie: una empresa con distintas unidades de negocio, un equipo comprometido y una visión que hoy va mucho más allá de la gastronomía.

Con el tiempo entendí que el mayor desafío nunca fue hacer crecer la empresa. El verdadero desafío fue mi crecimiento para estar a la altura del proyecto que estaba construyendo. Aprendí a liderar, delegar, profesionalizar procesos, tomar decisiones difíciles y aceptar que los errores también forman parte del camino.

Hoy Petit es una marca gastronómica que integra cafetería, pastelería artesanal, eventos, catering corporativo, desayunos, experiencias y nuevos proyectos de formación. Sin embargo, lo que más me moviliza es haber descubierto que todo lo vivido también puede transformarse en aprendizaje para otros.

Esa convicción me llevó a desarrollar mi marca personal y a crear Petit Academy, un espacio desde el que comparto experiencias, herramientas y aprendizajes para quienes buscan profesionalizar sus negocios. Además, participo semanalmente en Radio Andes Latina con dos columnas dedicadas al emprendedurismo y la gastronomía, convencida de que las mejores ideas nacen cuando las experiencias se comparten.

En los próximos días participaré de Caras y Negocios, una oportunidad que recibo con enorme gratitud y que representa un nuevo desafío dentro de este camino. Más que un punto de llegada, lo vivo como el comienzo de una etapa en la que quiero seguir aprendiendo, generando vínculos y construyendo proyectos con impacto.

Si hoy me preguntaran qué diferencia a Petit, respondería que nunca buscamos vender solamente un producto. Siempre intentamos crear experiencias, cuidar cada detalle y construir relaciones genuinas con las personas.

Mi mayor sueño ya no es solo hacer crecer una empresa. Es demostrar que detrás de cada emprendimiento hay una historia capaz de inspirar a otros a animarse a construir la suya.

María Belén Brunetti | Fundadora de Petit Patisserie

Correo: [email protected]

WhatsApp: +54 9 261 344-4300

Ubicación: Mendoza, Argentina

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