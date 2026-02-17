DIWAB Design: excelencia en tejidos de punto

CONTENT LIKE

¿Cómo comienza la historia de este emprendimiento?

DIWAB Design nace de una historia familiar profundamente ligada al oficio textil.

Con más de 30 años de experiencia en el sector, especialmente en tejido de punto, trabajando para marcas reconocidas, surgió la pregunta inevitable: ¿por qué no crear algo propio? Teníamos las máquinas, el conocimiento técnico y, sobre todo, el impulso de nuestras dos hijas jóvenes, con una mirada fresca y un gran sentido estético. Así comenzó el proyecto: diseñando prendas, desarrollando moldes, armando la identidad de marca y adaptándonos al mundo del e-commerce.

¿Por qué DIWAB?

Tiene un fuerte componente emocional porque el emprendimiento fue pensado como una oportunidad de crecimiento y trabajo para nuestras hijas y DIWAB surge de las iniciales de quienes forman parte del proyecto: Donatella, Indiana, Walter, Antonella y Brisa… distintas generaciones unidas por el mismo oficio y una mirada compartida sobre la moda y el diseño.

El nombre refleja esa unión familiar y generacional, integrando a hijas, nietas y padres en una misma identidad.

¿Qué productos ofrecen?

Con el paso del tiempo entendimos que no solo vendemos prendas, sino una experiencia. Trabajamos mucho en la atención personalizada: asesoramos sobre talles, combinaciones, armamos looks para distintos eventos y acompañamos a cada clienta en su decisión de compra.

Nos importa que se sientan seguras y contenidas. Implementamos cambios para garantizar satisfacción y creemos que escuchar al cliente es clave. La devolución más valiosa es cuando nos escriben agradeciendo la atención recibida.

¿Cómo se proyectan en el mediano plazo?

El contexto actual presenta desafíos constantes, desde costos hasta planificación de stock. Frente a eso, elegimos adaptarnos sin perder nuestra esencia. Confiamos en el trabajo bien hecho, en la dedicación y en seguir mejorando cada colección para llegar a más personas que valoren el diseño, la calidad, el cuidado en cada detalle y así hacernos reconocidos

¿Qué diferencia a DIWAB?

La experiencia. Sabemos cuándo una prenda está bien hecha. En DIWAB no se teje por tejer: cada modelo pasa por múltiples pruebas, ajustes de moldería y correcciones hasta lograr un calce perfecto. Trabajamos los entalles, los cortes y los detalles para que la mujer que elige DIWAB se luzca y se sienta cómoda y elegante.

¿Una reflexión sobre el camino recorrido y algo que cambiarían?

Probablemente empezaríamos con más capacitación en marca, marketing y comunicación. Hoy tenemos claro nuestro público. Aprendimos haciendo, adaptándonos a un escenario cambiante, y entendemos que ese recorrido también es parte del crecimiento.

DIWAB

@diwabdesign_ / www.diwabdesign.com.ar

@brisagalea (co-fundadora/creativo)