Pampita y Camila Morrone dieron cátedra de estilo con su top peplum

El mundo de la moda siempre otorga segundas oportunidades a aquellas piezas que definieron una época. En esta oportunidad, el top peplum, aquel diseño caracterizado por ese volante o sobrefalda que nace en la cintura, se posicionó como el protagonista absoluto de los armarios más sofisticados. Pampita y Camila Morrone, dos íconos de estilo con estéticas bien marcadas, adoptaron esta tendencia y la transformaron en su carta de presentación para eventos y salidas cotidianas. Estas figuras no solo vistieron la tendencia, sino que dictaron cómo llevarla para sacar el mayor provecho a la silueta.

Camila Morrone con top peplum, volados en la cintura.

Pampita y Camila Morrone: dos formas de lucir una tendencia versátil

Pampita eligió el monocolor para destacar esta silueta clásica. La modelo apostó por un conjunto total white que aportó frescura y un aire minimalista, combinando un top peplum estructurado con pantalones de vestir anchos. Su elección resaltó la capacidad de este corte para estilizar la figura de manera natural, marcando la cintura mientras el volante otorgaba movimiento a todo el estilismo. El blanco total potenció la elegancia y permitió que el corte del diseño se convirtiera en el centro de atención.

Pampita apostó por el top peplum con pantalones anchos y total white

Por otro lado, Camila Morrone optó por una versión más relajada y veraniega de la tendencia. Ella lució un top tejido de hilo en tono crema, perfecto para una jornada al aire libre. La combinación con pantalones de jean oscuros demostró que el peplum se adaptó a la perfección a contextos informales, donde la comodidad convivió con el estilo sin esfuerzo.

Ambas, a pesar de sus contextos dispares, compartieron la misma fascinación por este diseño que acentúa las curvas con elegancia. Mientras Pampita buscó la sofisticación urbana, Camila exploró una faceta más bohemia y natural, evidenciando que el peplum no conoció fronteras de estilo.

Camila Morrone con top peplum tejido.

Historia y claves de una pieza atemporal elegidas por Pampita y Camila Morrone

El peplum nació mucho antes de lo que muchos imaginan, con raíces profundas en la vestimenta griega antigua. La palabra proviene del griego "peplos", una túnica que las mujeres griegas sujetaban con cinturones, creando ese drapeado característico sobre la cintura. Sin embargo, su auge en la modernidad ocurrió a mediados del siglo XX, cuando Christian Dior lo popularizó en su famosa línea "New Look" en los años cuarenta. Aquel diseño buscó resaltar la feminidad extrema a través de cinturas de avispa y volúmenes controlados en la cadera. Con el paso de las décadas, este recurso estético atravesó diversas etapas, desde la exageración de los años ochenta hasta la sobriedad contemporánea.

Para lucir esta tendencia con acierto, es fundamental prestar atención a las proporciones. Si el top presenta mucho volumen en el volante, la clave consiste en equilibrar la parte inferior con prendas ajustadas, como pantalones de corte cigarrillo o faldas tubo. Por el contrario, cuando la estructura del volante resulta más sutil, como ocurre en los looks de Pampita y Morrone, el pantalón de pierna ancha permite crear una silueta más fluida y moderna. Los accesorios también juegan un papel crucial: una cintura definida por el propio diseño elimina la necesidad de cinturones extra, manteniendo el foco en la arquitectura de la prenda.

Desfile Dior, la silueta Christian Dior y el "New look" de los años 50, desfile McQueen

El peplum volvió para quedarse porque funcionó como un elemento arquitectónico que realza la silueta femenina con facilidad. No hace falta recargar el look con accesorios complejos, ya que la pieza por sí sola cargó con todo el peso estético. Tanto en tejidos ligeros como en telas más rígidas, el peplum se adapta al estilo personal y demuestra que una buena prenda con historia siempre encuentra su lugar en la moda actual. Es una pieza que domina las pasarelas de las firmas más prestigiosas y ahora se apodera del street style más auténtico.

Pampita y Camila Morrone confirmaron una verdad ineludible: la moda cíclica siempre tuvo la capacidad de reinventarse. Ellas tomaron una pieza clásica y la trajeron al presente con frescura, recordándonos que el peplum fue, es y será un aliado fundamental para lograr un impacto visual inmediato.