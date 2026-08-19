West Indian Coffee junto a ínfito Tostadoras acompañaron una nueva edición de Cafezazo en Córdoba

El 1 y 2 de agosto, la Plaza de la Intendencia de Córdoba recibió una nueva edición de El Cafezazo, impulsada por Belén Duro, representante de Ínfimo Tostadores. El evento regresó con una propuesta renovada y alcanzó una escala inédita, con más de 37.000 asistentes.

West Indian Coffee, presente desde las primeras ediciones, volvió a acompañar la iniciativa. Junto a Ínfimo Tostadores, participó de un espacio que integró café de especialidad y equipamiento profesional.

Se presentaron máquinas y molinos de Storm Barista Attitude, Iberital y Fiorenzato, marcas que representa oficialmente en la Argentina.

La programación también incluyó “Mujeres que mueven el café”, una charla dedicada a los recorridos, desafíos y perspectivas de las mujeres dentro de la industria. Participaron Belén Duro, Cynthia Muiños, CEO de West Indian Coffee; Fer Romay y Malena Belarde, con la moderación de Majo Quinteros.

Durante el encuentro se presentó además el proyecto para la conformación del capítulo argentino de la International Women’s Coffee Alliance (IWCA), organización internacional que conecta y promueve el desarrollo de mujeres de toda la cadena de valor.

La iniciativa, actualmente en proceso de formación y aprobación, busca construir una red local integrada por mujeres de diferentes áreas, capaz de generar vínculos, intercambio y nuevas oportunidades para el sector.

Esta cuarta edición confirmó el crecimiento de El Cafezazo y su capacidad para reunir tostadores, cafeterías, profesionales, marcas, equipamiento y consumidores en un mismo lugar.

Para West Indian Coffee, participar nuevamente significó reafirmar un vínculo construido desde las primeras ediciones y continuar acompañando el desarrollo de la cultura cafetera argentina.

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