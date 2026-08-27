Dra. Edith Alicia Jiménez: una trayectoria dedicada a la salud integral de la mujer

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Desde los 11 años supo que quería ser médica. Con el apoyo de sus padres, dejó su ciudad natal para estudiar Medicina en La Plata, donde vivió durante siete años. Allí no solo cumplió el sueño de formarse profesionalmente, sino que también encontró a quien se convertiría en su compañera de estudio y amiga, Jorgelina, con quien hoy comparte numerosas anécdotas y recuerdos.

En diciembre de 1994 ambas se recibieron y, poco después, regresó a su ciudad natal para rendir el examen de residencia en tocoginecología. Ingresó al Hospital Interzonal General de Agudos “Oscar Alende”, institución de la que continúa formando parte hasta la actualidad.

Una profesión exigente, con grandes satisfacciones

La especialidad elegida implicó noches sin dormir, estrés, momentos lejos de la familia y una exigencia que, según reconoce, puede impactar incluso en la salud mental. Sin embargo, también encontró allí una fuente permanente de gratificación: la posibilidad de acompañar a sus pacientes, aprender a valorar la vida y recibir su agradecimiento.

Su diferencial está puesto en la salud integral de la mujer a lo largo de todo su ciclo vital. Para brindar una atención responsable y segura, continuó su formación con cursos, certificaciones y distintas especializaciones, buscando incorporar conocimientos y herramientas que le permitan ofrecer lo mejor frente a cada consulta.

Escuchar para comprender cada necesidad

Uno de los principales desafíos de su trabajo es entender que cada paciente es única. Por eso, considera que la escucha atenta es fundamental para conocer cada situación y definir, cuando sea necesario, un tratamiento específico.

Después de 30 años de ejercicio profesional tanto en el ámbito público como privado, reconoce que cada caso continúa siendo una oportunidad de aprendizaje. Resolver diariamente las situaciones que llegan al consultorio es, para ella, parte de una profesión que se mantiene en movimiento.

Longevidad saludable: un nuevo camino de formación

En el último tiempo, sumó capacitación vinculada con la longevidad saludable, a partir del crecimiento de la expectativa de vida y la importancia de llegar a la tercera edad con el mayor bienestar físico y mental posible.

En esta nueva etapa de su recorrido, busca transmitir la importancia de atender las necesidades básicas que sostienen una vida saludable: descanso, función sexual, nutrición y digestión, ejercicio, equilibrio hormonal, reducción de la inflamación crónica, calma mental y también tiempo para aquellas actividades que generan placer, como leer, escuchar música, bailar o cantar.

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