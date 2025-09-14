Dra. Eliana Bruce: Compromiso y experiencia en lactancia y maternidad

CONTENTCARAS

Dra. Bruce, ¿cómo fueron los inicios en tu profesión?

Soy mamá de dos niños hermosos y como a muchas de nosotras, la maternidad vino a enseñarme y a desafiarme con más dudas que certezas.

La lactancia comenzó siendo un desafío en mi primera maternidad y realmente yo como médica y especialista en el área, no tenía ni idea de que se trataba. Fue ahí cuando teniendo un hijo de días, descubrí a las puericultoras.

Al poco tiempo decidí comenzar a investigar y estudiar sobre lactancia y a aprender de nuevas herramientas para acompañar a las familias, por lo que me formé como doula también.

En diciembre de 2020, a un mes de ser mamá por segunda vez, tomé la decisión de dejar de realizar el consultorio tradicional de ginecología y obstetricia para dedicarme por completo a acompañar lactancias, algo que de a poco venía haciendo.

¿Cuáles son los servicios que brinda a sus pacientes?

Actualmente realizo consultorio médico de lactancia, presencial en la ciudad de Paraná y virtual al resto del mundo, consultas en domicilios y atención en sanatorios para recién nacidos, con un abordaje integral que me permite mi constante formación y mi experiencia de 15 años como médica y 9 años de especialista.

Continúo trabajando en salud pública, como médica de guardia de obstetricia de uno de los hospitales de mi ciudad y en consultorio de lactancia en el mismo establecimiento.

En la consulta se realiza una historia clínica y examen físico, conociendo los antecedentes personales y patológicos de cada integrante de la díada, se evalúa una toma al pecho y se llega a un diagnóstico y un plan de acción de acuerdo con las necesidades y deseos de cada familia. Cuando es necesario, también se indican tratamientos médicos, se solicitan estudios y nunca se deja de trabajar en equipo con otros profesionales.

Cada familia para mi es diferente y su atención debe ser peculiar, por lo que el tiempo no me corre y por lo general mis consultas tienen una duración de unos 60 minutos y luego continúo en contacto.

Me parece fundamental como profesional de salud trabajar para que cada familia gestante reciba la información y las herramientas para iniciar sus lactancias.

Amamantar es un derecho, pero también es un deseo, decidir es poder.

Datos de contacto:

Turnos: 3434158714

Instagram: @puericultora.elibruce

Email: [email protected]