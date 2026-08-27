Dra. Magalí Chaparro: “Mi filosofía no busca transformar rostros, sino potenciar la belleza propia y única de cada paciente”

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Magalí, contanos cómo fueron tus inicios en la medicina y cómo decidiste la especialización

Me recibí de Médica hace casi 11 años y, desde ese primer momento, asumí la formación continua como el pilar fundamental de mi carrera. Realicé el posgrado en Medicina Estética en Buenos Aires; ese fue el punto de partida de un camino de especialización constante a través de diplomados, másteres y numerosos cursos nacionales e internacionales. Con los años, tuve el privilegio de asistir a congresos de relevancia mundial, como IMCAS París e IMCAS Argentina, participando tanto en rol de asistente como de expositora. Hoy, además de mi práctica clínica, soy speaker para destacados laboratorios dictando capacitaciones a otros profesionales de la salud. Toda esta trayectoria persigue un único objetivo fundamental: perfeccionar técnicas y protocolos para brindar a mis pacientes resultados naturales, seguros y estrictamente respaldados por la evidencia científica.



¿Cuál es el enfoque de tu práctica médica y qué tratamientos realizás actualmente?

Mi práctica médica está orientada principalmente a tratamientos de rejuvenecimiento natural y armónico, bajo una premisa innegociable: respetar los rasgos y la identidad de cada persona. En el consultorio diseño planes personalizados que incluyen la aplicación de toxina botulínica, armonización facial integral, rinomodelación, hilos de sustentación y bioestimuladores de colágeno, combinados con tecnologías de vanguardia destinadas a optimizar la calidad de la piel y acompañar de forma saludable el proceso de envejecimiento. Mi filosofía no busca transformar rostros, sino potenciar la belleza propia y única de cada paciente.





¿Cómo te proyectás a mediano plazo en tu carrera?

Además de continuar con la formación de colegas y mi participación en eventos científicos, uno de mis grandes objetivos es profundizar en el ámbito de la investigación médica. De hecho, estoy trabajando en una investigación para su futura publicación en una revista médica.

Creo profundamente en la medicina basada en la evidencia y me apasiona poder combinar la práctica clínica en consultorio, la docencia y la investigación para seguir evolucionando en mi área.



¿En qué procedimientos sentís que radica tu mayor especialización o cuáles considerás los pilares de tu práctica?

Sin duda, la rinomodelación y los bioestimuladores de colágeno son mis dos grandes áreas de especialización. La rinomodelación me apasiona por el impacto que genera: un cambio muy significativo que no solo es estético, sino también emocional. La nariz es el eje central del rostro y su estructura cambia a lo largo de la vida; con los años, perfeccioné esta técnica médica hasta desarrollar mi propio abordaje y protocolo de aplicación. Los bioestimuladores, por su parte, representan el pilar fundamental de mi enfoque en medicina estética preventiva: nos permiten acompañar el envejecimiento activando los propios mecanismos biológicos de regeneración de la piel y los tejidos, logrando un rejuvenecimiento genuinamente natural.



Mirando hacia atrás en tu recorrido, si volvieras a empezar hoy, ¿hay algo que harías de manera diferente?

Con la perspectiva que dan los años, creo que el cambio más importante sería aprender mucho antes a valorar mi propio trabajo y mi esfuerzo. El camino de la medicina exige años de estudio riguroso, dedicación absoluta y sacrificios personales para llegar al lugar donde estoy. El tiempo y la experiencia me enseñaron la importancia de poner límites saludables, a decir que no cuando es necesario y, fundamentalmente, a reconocer y validar el verdadero valor de mi práctica profesional.



Dra. Magalí Chaparro

Instagram: Dra.chaparro

Teléfono:+59898293590

Mail: @medicinaesteticadramagali