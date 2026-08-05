Ornella Polito: terapia basada en evidencia para construir una vida con sentido

CONTENT CARAS LIKE

¿Cómo fueron tus inicios en la profesión?

Mis inicios estuvieron marcados por una enorme ilusión de acompañar a las personas a construir una vida alineada con sus valores y por el profundo deseo de contribuir a aliviar el sufrimiento humano. Esa convicción fue la que me llevó a elegir esta profesión y continúa siendo el motor de mi trabajo.

Desde el comienzo tuve claro que, para ofrecer el mejor acompañamiento posible, necesitaba una formación sólida en terapias basadas en evidencia. Por eso me formé —y continúo haciéndolo— en Terapia Cognitivo-Conductual (TCC), Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) y mindfulness, complementando ese recorrido con supervisiones clínicas y actualización permanente.

Poder acompañar a las personas a desarrollar habilidades y herramientas para construir una vida más valiosa es una de las experiencias más gratificantes de mi profesión y, al mismo tiempo, una de las que más sentido le da a la mía.

¿Cuáles son los servicios que brindás?

Brindo sesiones de psicoterapia online para adultos, especialmente para personas que atraviesan dificultades relacionadas con la ansiedad, el perfeccionismo, la procrastinación y la organización de hábitos. Mi objetivo es acompañarlas a desarrollar herramientas que les permitan construir una vida más plena y alineada con aquello que es importante para ellas.

Además de la práctica clínica, desarrollo recursos psicoeducativos y productos digitales con el propósito de acercar herramientas basadas en evidencia a un público más amplio. También comparto contenido sobre psicología en mi cuenta de Instagram, buscando que la información de calidad sea cada vez más accesible.

¿Cómo te proyectás en el mediano plazo?

Me proyecto continuando mi formación en terapias basadas en evidencia, con el objetivo de seguir ofreciendo la mejor atención posible a las personas que confían en mí para acompañarlas en sus procesos.

Al mismo tiempo, me gustaría seguir desarrollando recursos psicoeducativos y proyectos de divulgación que permitan acercar herramientas de salud mental a cada vez más personas. Me apasiona la idea de que este conocimiento pueda trascender el espacio del consultorio y llegar de una manera clara, accesible y útil a la comunidad.

¿Qué te diferencia de la competencia?

Creo que uno de los aspectos que más caracteriza mi forma de trabajar es que cada tratamiento cuenta con un plan claro, personalizado y basado en objetivos concretos, alcanzables y acordados en conjunto con cada consultante. Considero fundamental que las personas tengan claridad sobre qué estamos trabajando, por qué lo hacemos y hacia dónde apunta el proceso terapéutico.

La formación continua, la planificación y el seguimiento son pilares de mi práctica clínica. Al mismo tiempo, busco generar un espacio de cercanía, confianza y conexión genuina, donde cada persona se sienta escuchada, comprendida y acompañada durante su proceso de cambio.

Para mí, el equilibrio entre el rigor científico y un vínculo terapéutico cálido y humano es lo que permite que la terapia sea realmente efectiva.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Creo que no cambiaría el camino recorrido, porque cada experiencia, cada desafío y cada aprendizaje fueron construyendo la profesional que soy hoy. Aun así, si pudiera volver al inicio, intentaría transitar ese proceso con más paciencia y compasión hacia mí misma.

Como muchos profesionales que comienzan, tenía un gran compromiso por hacer las cosas bien y una enorme responsabilidad hacia las personas que confiaban en mí. Esa exigencia, muchas veces, fue excesiva. Con el tiempo aprendí que crecer como terapeuta es un proceso gradual y que la formación, la experiencia y el criterio clínico se construyen paso a paso.

Hoy valoro la importancia de seguir aprendiendo, pero también de reconocer el camino recorrido. Creo que sostener la curiosidad, la humildad y la autocompasión es fundamental para seguir creciendo como profesional y ofrecer un acompañamiento cada vez más genuino y de calidad.

Contacto

Mail: [email protected]

Celular: +54 11 6861-8465

Instagram: @lic.ornellapolito

Fotografía: @undine.ph