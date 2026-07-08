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El arte de ilustrar con puntadas

El bordado ha dejado de ser un oficio estático del pasado para transformarse en una expresión artística dinámica de los tiempos actuales. Galería de fotosGalería de fotos

El arte de ilustrar con puntadas
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Los bastidores y las clásicas telas se abren a una combinación de texturas que desafían los límites del soporte textil.

Para quienes buscamos explorar esta disciplina o perfeccionarla, la elección de la materia prima es el paso fundamental para dar lugar a la creatividad y explorar desde los materiales más tradicionales hasta los más disruptivos y así dar vida a diseños innovadores.

Es por ello que más allá de los hilos y/u otros elementos de bordado, el soporte también habla, ya que define la estructura, la caída y la personalidad del bordado.

El arte de ilustrar con puntadas

La elección del soporte determina desde la fluidez de la aguja hasta el destino final de la prenda o accesorio.

En la actualidad las tramas tradicionales convergen con textiles tecnológicos y urbanos. Un buen material y la elección de la tela es crucial.

  • El lienzo de algodón o el lino son fundamentales para quienes buscan que resistan la tensión del bastidor sin deformarse, su trama cerrada permite el traspaso de diseños complejos y el uso de hilos finos como el perlé o muline. El lino en cambio es más apto para textiles enmarcables o en mantelería fina.
  • En los tiempos modernos el bordado se fue adaptando a la vida urbana por lo que requiere de soportes con mayor carácter como el denim (jean) o la gabardina pesada, ideales para intervenir camperas, pantalones, mochilas, gorras. Al ser tramas más fuertes permiten experimentar con hilados más gruesos, lanas y puntadas en relieve.
  • Si hablamos de volumen el paño lenci y el fieltro, al no deshilacharse, ofrecen una base mullida para realizar bordados en relieve o para colocar sobre otras telas, por ejemplo para combinar bordado con técnicas de aplicación (patchwork)
  • Si apuntamos a bordados más rústicos las telas de trama abierta como la arpillera de yute aporta mayor sustentabilidad y gran variedad de posibilidades por la amplia gama de colores que se encuentran en el mercado. Tanto en la arpillera como en el panamá las lanas o los hilos pesados son ideales.
  • El tejidos en telar María permite obtener una tela de densidad flexible y una textura  que no se encuentra en las telas de producción masiva. Al intervenir esta trama con el bordado a mano se pueden adaptar las puntadas al grosor de los hilos logrando una integración total en un proceso puramente artesanal desde principio a fin.

  • El arte de ilustrar con puntadas

     

El bordado actual ya no responde a reglas estrictas. La verdadera maestría del bordado contemporáneo reside en la alquimia: animarse a cruzar la calidez de una lana gruesa con el brillo de una mostacilla, lentejuela, tira de strass, pedrería, logrando que cada puntada cuente una historia táctil y visual única.

 

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