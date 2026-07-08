El arte de ilustrar con puntadas

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Los bastidores y las clásicas telas se abren a una combinación de texturas que desafían los límites del soporte textil.

Para quienes buscamos explorar esta disciplina o perfeccionarla, la elección de la materia prima es el paso fundamental para dar lugar a la creatividad y explorar desde los materiales más tradicionales hasta los más disruptivos y así dar vida a diseños innovadores.

Es por ello que más allá de los hilos y/u otros elementos de bordado, el soporte también habla, ya que define la estructura, la caída y la personalidad del bordado.

La elección del soporte determina desde la fluidez de la aguja hasta el destino final de la prenda o accesorio.

En la actualidad las tramas tradicionales convergen con textiles tecnológicos y urbanos. Un buen material y la elección de la tela es crucial.

El lienzo de algodón o el lino son fundamentales para quienes buscan que resistan la tensión del bastidor sin deformarse, su trama cerrada permite el traspaso de diseños complejos y el uso de hilos finos como el perlé o muline. El lino en cambio es más apto para textiles enmarcables o en mantelería fina.

En los tiempos modernos el bordado se fue adaptando a la vida urbana por lo que requiere de soportes con mayor carácter como el denim (jean) o la gabardina pesada, ideales para intervenir camperas, pantalones, mochilas, gorras. Al ser tramas más fuertes permiten experimentar con hilados más gruesos, lanas y puntadas en relieve.

Si hablamos de volumen el paño lenci y el fieltro, al no deshilacharse, ofrecen una base mullida para realizar bordados en relieve o para colocar sobre otras telas, por ejemplo para combinar bordado con técnicas de aplicación (patchwork)

Si apuntamos a bordados más rústicos las telas de trama abierta como la arpillera de yute aporta mayor sustentabilidad y gran variedad de posibilidades por la amplia gama de colores que se encuentran en el mercado. Tanto en la arpillera como en el panamá las lanas o los hilos pesados son ideales.

El tejidos en telar María permite obtener una tela de densidad flexible y una textura que no se encuentra en las telas de producción masiva. Al intervenir esta trama con el bordado a mano se pueden adaptar las puntadas al grosor de los hilos logrando una integración total en un proceso puramente artesanal desde principio a fin.



El bordado actual ya no responde a reglas estrictas. La verdadera maestría del bordado contemporáneo reside en la alquimia: animarse a cruzar la calidez de una lana gruesa con el brillo de una mostacilla, lentejuela, tira de strass, pedrería, logrando que cada puntada cuente una historia táctil y visual única.

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