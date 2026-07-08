Sofía Fonrouge: 30 años de experiencia que dieron vida a un método propio de movimiento y bienestar

Sofía, ¿cómo fueron tus inicios en la profesión?
Mi camino comenzó en la danza clásica a los 7 años. A lo largo de más de 30 años de formación y experiencia incorporé distintas disciplinas, como Pilates, Yoga, Barre Fitness, Stretching, Esferodinamia, Progressing Ballet Technique y entrenamiento de fuerza.
Ese recorrido me permitió desarrollar un método propio basado en la técnica, la conciencia corporal y el acompañamiento personalizado. Con el tiempo entendí que el movimiento es una herramienta para prevenir, fortalecer y mejorar la calidad de vida.
¿Cómo describirías tu enfoque de trabajo?
La apertura de mi nuevo Estudio Boutique en Recoleta marcó el inicio de una nueva etapa profesional. Quise crear un espacio que reflejara plenamente mi filosofía y mi manera de entender el movimiento.
Trabajo con grupos reducidos y un acompañamiento personalizado, adaptando cada clase a las necesidades de cada persona. Este estudio representa la síntesis de mi recorrido y el lugar donde hoy puedo expresar plenamente mi método de trabajo.
Además, participo como comunicadora en medios de comunicación, dicto capacitaciones para profesionales del movimiento y desarrollo contenidos para promover hábitos saludables.
¿Cómo te proyectás en el mediano plazo?
Mi objetivo es seguir consolidando mi método y expandir esta propuesta a través del Estudio Boutique, las capacitaciones y nuevos proyectos audiovisuales, acercando información clara y confiable sobre movimiento, salud y bienestar.
¿Cuál considerás que es tu diferencial frente a otras propuestas?
Mi diferencial es haber construido una propuesta propia a partir de la integración de distintas disciplinas y de la formación continua. Cada clase combina técnica, precisión y un acompañamiento cercano, entendiendo que cada cuerpo es único. Creo en un movimiento consciente, seguro y personalizado, porque detrás de cada persona hay una historia que merece ser acompañada.
¿Si comenzaras de nuevo, qué harías diferente?
No cambiaría el camino recorrido. Los desafíos y los aprendizajes fueron fundamentales para construir la profesional que soy hoy. Sigo capacitándome de manera permanente y actualmente curso la carrera de Kinesiología, convencida de que cada nuevo conocimiento me brinda más herramientas para acompañar a las personas con responsabilidad, seguridad y una mirada cada vez más integral.
Sofía Fonrouge
Instagram: @sofiafonrougedanzaytraining
WhatsApp: +54 9 11 5505-9656
E-mail: [email protected]
Estudio Boutique: Recoleta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.