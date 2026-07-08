¿Estamos preparados para un mundo que cambia cada vez más rápido?

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Mónica, ¿qué cambios observás hoy en las personas que llegan a consultarte?

Veo un denominador común: la sensación de vivir permanentemente acelerados. Personas muy capaces, con experiencia y formación, que sienten que nunca alcanzan a ponerse al día. No necesariamente porque les falten conocimientos, sino porque el contexto cambia a una velocidad enorme.

Hoy convivimos con un exceso de estímulos. Las pantallas, las redes sociales, las notificaciones y el flujo constante de información compiten por nuestra atención durante todo el día. A esto se suma el avance acelerado de la inteligencia artificial, que está transformando la manera de trabajar, aprender y tomar decisiones. Adaptarse a este nuevo escenario requiere mucho más que incorporar tecnología: requiere desarrollar nuevas capacidades personales.

¿Creés que el problema es la tecnología?

En absoluto. La tecnología y la inteligencia artificial representan oportunidades extraordinarias. Han llegado para potenciar nuestras posibilidades y transformar positivamente muchos aspectos de nuestra vida y nuestro trabajo.

El verdadero desafío es cómo nos posicionamos frente a estos cambios. Podemos vivirlos con temor y resistencia o convertirlos en una oportunidad para crecer. La diferencia muchas veces no está en el entorno, sino en nuestra capacidad para adaptarnos sin perder claridad ni equilibrio.

¿Cómo se desarrolla esa capacidad?

Así como entrenamos el cuerpo o adquirimos nuevas habilidades profesionales, también podemos fortalecer nuestra manera de responder frente a las circunstancias. Desde mi trabajo con el Método Yuen acompaño a personas y profesionales a desarrollar mayor claridad mental, fortaleza y equilibrio para afrontar los desafíos cotidianos.

¿Qué descubrís durante ese acompañamiento?

Con frecuencia aparecen aspectos que la propia persona no había identificado como limitantes: formas de interpretar determinadas situaciones, patrones de comportamiento, creencias o debilidades que condicionan sus decisiones. Al fortalecer esos aspectos, muchas personas experimentan rápidamente cambios profundos en la manera en que se relacionan consigo mismas, con los demás y con las oportunidades que comienzan a percibir. No se trata de convertirse en alguien diferente, sino de desarrollar una mejor versión de uno mismo.

¿Cuál creés que será una de las habilidades más importantes en los próximos años?

Estoy convencida de que será la capacidad de adaptación. La información seguirá creciendo, la tecnología continuará evolucionando y los cambios serán cada vez más rápidos. En ese contexto, la verdadera ventaja competitiva no será solamente saber más. Será mantener la apertura para aprender, fortalecerse continuamente y adaptarse con claridad y equilibrio a una realidad en permanente transformación.

Mónica Lama | Neutra Institute | Método Yuen

Sitio web: www.metodoyuen.com.ar

Instagram: @metodoyuenargentina

WhatsApp: +54 9 11 38007632