El arte de volver a elegirnos: por qué a veces seguimos viviendo una vida que ya no nos representa

Hay momentos en los que nada parece estar realmente mal y, sin embargo, algo adentro empieza a incomodar. Seguimos trabajando, sosteniendo vínculos, cumpliendo responsabilidades. Desde afuera, incluso, puede parecer que todo está en orden.
Pero aparece una sensación difícil de explicar: la vida que construimos ya no termina de parecernos propia.
Y entonces surge una pregunta incómoda: ¿esto todavía lo estoy eligiendo o simplemente aprendí a vivir así?
A lo largo de nuestra historia construimos maneras de ser para movernos por el mundo. Aprendemos qué partes de nosotros generan aprobación, cuáles evitan conflictos y qué necesitamos hacer para pertenecer.
Así nacen versiones que, en algún momento, tuvieron sentido: la que puede con todo, la que siempre está disponible, el que necesita demostrar fortaleza, la que evita incomodar, el que hace “lo correcto” aunque no sea lo que desea.
El problema no es haber construido esas identidades. Muchas veces fueron necesarias. Nos permitieron adaptarnos o protegernos. La dificultad aparece cuando seguimos habitándolas después de que dejaron de representarnos.
Aquello que repetimos durante años puede volverse tan familiar que deja de sentirse como una elección y empieza a parecer una definición: “yo soy así”.
Pero tal vez una de las preguntas más transformadoras sea esta: ¿soy así o aprendí a ser así?
No es lo mismo. Lo primero parece una sentencia. Lo segundo abre una posibilidad.
Quizás alguien aprendió a ser extremadamente independiente porque hubo un momento en el que no tenía a quién recurrir. Otra persona pudo haber construido su valor alrededor del rendimiento y hoy no sabe descansar sin culpa.
Hay identidades que primero nos protegen y después nos limitan.
A veces simplemente sentimos que algo quedó desactualizado: la persona que somos hoy empieza a pedir una vida diferente de la que construyó la persona que fuimos.
Esa distancia también aparece en nuestra vida profesional. Podemos haber acumulado experiencia, formación y capacidades y, aun así, seguir tomando decisiones desde una versión antigua de nosotros mismos. Seguimos ocupando el lugar que alguna vez aprendimos a ocupar o definiéndonos desde una identidad que ya no representa todo lo que somos hoy.
Cambiar no siempre se siente liberador. Quien pasó años complaciendo puede sentir culpa la primera vez que pone un límite. Quien siempre resolvió todo solo puede sentirse vulnerable al pedir ayuda.
No necesariamente porque esté tomando una mala decisión, sino porque está haciendo algo nuevo. Lo conocido ofrece referencias. Lo nuevo todavía no.
El neuroliderazgo empieza mucho antes de liderar a otros. Empieza cuando somos capaces de observar desde qué identidad estamos pensando, decidiendo y actuando, para dejar de responder únicamente en automático.
Por eso, antes de construir un nuevo proyecto, ocupar un lugar diferente o comunicar quiénes somos al mundo, quizá necesitemos preguntarnos desde quién estamos intentando hacerlo.
Volver a elegirnos no implica rechazar nuestra historia. Implica reconocer qué versiones de nosotros cumplieron una función y revisar cuáles siguen teniendo sentido, qué sueños todavía nos pertenecen y qué partes de nuestra identidad merecen, finalmente, descansar.
Tal vez la transformación no empiece con una respuesta, sino con una pregunta:
Si hoy pudiera elegirme nuevamente, ¿seguiría construyendo la misma vida?
Quizá crecer no sea convertirnos en otra persona, sino dejar de repetir automáticamente quiénes fuimos para empezar a construir, con mayor conciencia, quiénes elegimos ser ahora.
Samantha Giménez
Founder Escuela de Neuroliderazgo y Marca Personal
Instagram: @soysamgimenez
Tel.: 221-3500798