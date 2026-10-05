Lic. Dorana Carrera Ortiz: “Hay que conocerse para transformarse y transformar”

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Celebrar tres décadas de Despertando a tu Diosa Interior es, en realidad, celebrar la vigencia de una mirada. Para la Licenciada en Psicología Dorana Carrera Ortiz, con casi cuarenta años de trayectoria en el campo de la salud emocional, el autoconocimiento no es solo una herramienta terapéutica, sino una forma de transformar nuestra manera de vivir y de vincularnos. Aunque los tiempos cambian y los espacios se multiplican, su brújula sigue siendo la misma: la curiosidad, el asombro y la convicción de que acompañar procesos de cambio es un arte que, día a día, también la continúa transformando a ella.

Dorona, tras tantos años de ejercicio profesional, ¿cómo definirías hoy tu manera de entender el acompañamiento terapéutico y qué fue transformándose en tu mirada a lo largo de ese recorrido?

Sigo convencida de la profunda unidad entre mente, cuerpo y espíritu. Con los años fui ampliando mi formación psicoanalítica e integrando la filosofía y las Flores del Dr. Bach, campo en el que me desempeñé por más de 20 años como Formadora del Centro Bach de Inglaterra. Actualmente continúo dedicada a la capacitación de nuevos especialistas en Flores de Bach. A esta perspectiva se suma la mirada junguiana y el trabajo con arquetipos, que encuentra en las diosas y los dioses griegos y en otros relatos míticos un lenguaje simbólico para explorar aspectos profundos de nuestra identidad, reconocer patrones y ampliar nuestros recursos sin dejar de ser quienes somos. Todo ello enriqueció mi manera de comprender el proceso terapéutico como un camino de autoconocimiento, porque acompañar implica ayudar a cada persona a comprender qué está viviendo, encontrar sentido en su experiencia y reconocer qué aspectos de sí misma necesita aceptar, potenciar o transformar. Dos preguntas esenciales atraviesan mi trabajo: ¿quién soy y para qué estoy viviendo lo que vivo?

Despertando a tu Diosa Interior cumple 30 años. ¿Qué significa para vos mirar hoy ese recorrido y qué sentís que permanece intacto desde aquel comienzo?

Permanece intacto el espíritu con el que nació: el asombro frente a los procesos de cambio, la solidaridad y la construcción de una red que acompaña y sostiene. Hay valores que siguen siendo esenciales: la autoaceptación, el respeto por las diferencias, encontrarnos sin juzgarnos y saber que todos tenemos algo para aportar. Despertando fue creciendo junto con las personas que formaron parte de él. Después de tres décadas, seguimos aprendiendo unos de otros y descubriendo que, aun siendo profundamente diferentes, hay mucho que nos une.

¿Hacia dónde está creciendo hoy Despertando a tu Diosa Interior y qué proyectos te movilizan especialmente?

Hoy me moviliza llevar esta mirada a nuevos espacios y generaciones. Desarrollamos propuestas para niños, adolescentes y familias, también en ámbitos educativos, donde trabajamos con mitos y recursos creativos para abordar valores, diversidad y vínculos. Continúan además los espacios de autoconocimiento y formación profesional que forman parte de la identidad de Despertando. Uno de los proyectos que más me entusiasma es Mythykós, una propuesta para instituciones educativas que tiende un puente entre los mitos, las palabras y el modo en que nos hablamos y nos tratamos porque la forma en que narramos nuestra propia historia también puede abrir nuevas puertas al cambio.



Después de casi 40 años de profesión, ¿qué seguís descubriendo sobre las personas que todavía logra sorprenderte?

Me sigue sorprendiendo nuestra capacidad de transformarnos, incluso ante situaciones que parecen imposibles de superar. He visto el dolor y el sufrimiento, pero también lo mejor de cada persona: cómo una palabra, una idea, un encuentro o una pequeña ayuda pueden convertirse en el comienzo de algo diferente. Acompañar esos procesos sigue siendo un privilegio y una fuente de aprendizaje. Quizás por eso conservo intacta la esperanza: sigo comprobando que algo aparentemente pequeño puede generar un cambio profundo, no solo en una persona, sino también en quienes la rodean.

Despertando a tu Diosa Interior

www.despertandoatudiosainterior.com.ar

Teléfono: +54 9 11 3065-7999

Mail: [email protected]

IG/FB: Despertando a tu diosa interior

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