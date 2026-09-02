Epigeneticlab: innovación y pureza para revolucionar la salud integral

CONTENT CARAS LIKE

Epigeneticlab nació como la evolución natural de Nitro Fuel Supplements (NTF), la primera marca de suplementación deportiva desarrollada por el equipo. La creación de esta nueva propuesta surgió a partir de una necesidad concreta: recuperar la confianza y la seguridad del consumidor frente a un mercado atravesado por la informalidad, la adulteración de fórmulas y la falta de controles en plataformas de e-commerce.

Hace tres años, el equipo comenzó a estudiar Medicina Epigenética, una disciplina que utiliza nutrientes específicos para activar o desactivar ciertos genes sin alterar la estructura original del ADN. A partir de ese recorrido, la marca se enfocó en desarrollar fórmulas de máxima calidad e innovación, con respaldo científico para profesionales de la salud y para quienes buscan optimizar su longevidad y bienestar.

Una identidad basada en la transparencia y la calidad

La identidad de Epigeneticlab se construye sobre la transparencia y el acceso a suplementos de calidad farmacológica. Entre sus principales diferenciales se encuentran las formulaciones exclusivas, desarrolladas de manera propia e innovadora, y una infraestructura que la marca presenta abiertamente y que, según señala, es auditada por ANMAT, INAME y DYPA.

Otro de sus pilares es el sello de Buenas Prácticas de Fabricación (GMP), que representa un estándar de rigor técnico para la elaboración de sus productos. A esto se suma la trazabilidad de las materias primas, con información sobre su origen para garantizar que lo indicado en las etiquetas corresponda con lo que contienen los suplementos.

Expansión internacional y nuevos desafíos

Los próximos pasos de Epigeneticlab están orientados a la expansión internacional. Actualmente, la marca trabaja en la certificación de sus instalaciones ante la FDA con el objetivo de avanzar hacia mercados como Estados Unidos, Dubái y México, además de posicionarse en Amazon y otras plataformas globales.

La proyección es consolidarse como referente de la biotecnología aplicada a la salud, ampliar su catálogo de suplementos y llevar el conocimiento vinculado con la epigenética desde Argentina hacia distintos mercados del mundo.

Datos de contacto:

Email: [email protected]

WhatsApp: 1130105484

Instagram: @epigeneticlab_