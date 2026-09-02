Paola Tripicchio: liderazgo, talento y el desafío de conectar lo humano con la estrategia

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El recorrido profesional de Paola Tripicchio siempre estuvo ligado a los Recursos Humanos. Desde sus primeros pasos en el área, construyó su carrera en distintas compañías y lideró áreas de gestión del talento en mercados y organizaciones de diferentes tamaños. Esa experiencia le permitió comprender la disciplina desde perspectivas diversas.

En ese camino descubrió también su pasión por la docencia. Actualmente es docente en la UTN, una faceta que no imaginaba cuando era joven y que se convirtió en una de las partes de su trabajo que más disfruta.

El salto hacia un proyecto propio

Uno de los momentos más determinantes de su carrera fue animarse a dejar la seguridad de un empleo estable para fundar Conectō, Talento & Estrategia, su propia consultora. Fue un salto con incertidumbre, pero también el que mayor coherencia le dio a todo lo que había construido hasta ese momento.

Su diferencial está en no separar lo técnico de lo humano. Su experiencia en indicadores y procesos se combina con la capacidad de conectar con las personas desde la comprensión y la escucha real, sin perder el enfoque en los objetivos.

Entre los valores que sostiene en cada proyecto se encuentran el compromiso y la honestidad, junto con la convicción de que el desarrollo de las personas es lo que sostiene los resultados de cualquier organización.

Los desafíos de Recursos Humanos

Para Paola, uno de los principales desafíos actuales es que muchas organizaciones todavía separan la gestión del talento de la estrategia del negocio. A la vez, encuentra una gran oportunidad en que cada vez más empresas entienden que el liderazgo humano y la inteligencia emocional son una ventaja competitiva.

En un contexto cambiante como el del país, considera que la capacidad de adaptación de los equipos puede marcar la diferencia.

Nuevos proyectos para líderes y empresas

Actualmente, su foco está puesto en dos frentes. Junto a la UTN, está lanzando un programa ejecutivo para líderes orientado a fortalecer competencias de liderazgo en quienes ocupan o están por ocupar posiciones de conducción.

Además, continúa fortaleciendo el trabajo de Conectō, acompañando a sus clientes en la mejora de sus procesos de Recursos Humanos, desde el diseño de áreas de RRHH hasta selección, capacitación y desarrollo de liderazgo. Ese acompañamiento integral es el camino que busca seguir construyendo.





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