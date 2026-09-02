Omar Kiska: el camino hacia una nueva identidad a través de la mentalidad y la transformación

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El recorrido profesional de Omar Kiska comenzó cuando entendió que, para crecer económicamente, necesitaba cambiar su mentalidad y sus creencias. Ese descubrimiento marcó un punto de inflexión: quería alcanzar grandes objetivos, pero comprendió que todavía debía prepararse para conseguirlos.

A través de mentores que habían logrado los resultados que él buscaba, inició un proceso de transformación que hoy busca transmitir a otras personas. Su objetivo es mostrar que todos pueden cambiar su realidad si están dispuestos a atravesar el proceso de cambio. En ese camino, considera fundamental aprender a enamorarse del proceso y elegir, aunque sea más difícil, el camino que conduce a los sueños.

Mentalidad de alto rendimiento y propósito

Uno de sus principales diferenciales es la combinación de mentalidad de alto rendimiento, propósito y espiritualidad. Su propuesta consiste en trabajar intensamente y, al mismo tiempo, soltar el resultado, sosteniendo la fe y la convicción de que aquello que se desea puede alcanzarse.

Su trabajo se apoya en cinco valores: responsabilidad personal, compromiso, acción, coherencia y superación. Para Omar, las decisiones impactan directamente en la vida, la constancia resulta fundamental cuando los resultados todavía no aparecen y el conocimiento debe llevarse a la práctica. También considera necesario alinear pensamientos, hábitos y acciones, y romper con el conformismo para continuar creciendo.

Nuevos proyectos y objetivos

Entre sus próximos proyectos se encuentra el desarrollo integral de El despertar de tu nueva identidad, con la intención de convertir su mensaje en experiencias reales. También busca expandir sus mentorías individuales y grupales enfocadas en mentalidad, creencias e identidad.

Además, impulsa Identidad 0, una experiencia presencial de transformación masiva dividida en tres etapas: Reset, Awake y Next Level. Su objetivo es llevarla a diferentes lugares y construir una comunidad sólida.

A largo plazo, busca consolidar una marca que integre libros, mentorías, eventos y conferencias para ayudar a las personas a dejar atrás sus límites, construir una nueva identidad y materializar resultados concretos.



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