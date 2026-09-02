El Arte Moderno Joyas: una historia familiar que une orfebrería, tradición y diseño actual

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Una historia construida en familia

En 2004, El Arte Moderno Joyas abrió sus puertas de la mano de un proyecto familiar iniciado junto a Juan Custodio, orfebre y esposo de su fundadora. Lo que comenzó como un emprendimiento basado en el esfuerzo, la dedicación y los sueños se transformó, con el paso de los años, en una historia familiar con más de dos décadas de trayectoria.

Desde el comienzo, cada integrante aportó desde su lugar, con una premisa clara: construir un proyecto basado en el trabajo, la confianza de los clientes y el amor por el oficio de la orfebrería. Con el tiempo, los hijos fueron creciendo en la joyería y comenzaron a formar parte de esta historia.

En 2020, la familia atravesó uno de sus momentos más difíciles. A partir de entonces, continuaron juntos con el objetivo de dar continuidad a todo lo construido durante los años anteriores. Hoy, la segunda generación también toma protagonismo: su hija continúa profesionalizándose en joyería fina y orfebrería, incorporando nuevas técnicas y trabajando principalmente en plata 925 y oro 18 k.

Tradición y nuevas formas de crear

Actualmente, la propuesta conserva sus raíces mientras construye una identidad propia. Las piezas se realizan desde cero, además de transformar y renovar joyas, combinando técnicas tradicionales con diseños actuales.

La experiencia adquirida durante estos 22 años también se refleja en una atención personalizada y en el manejo comercial, con una mirada atenta a las tendencias y a las necesidades de cada cliente.

El desafío de llegar más lejos

Las formas de consumir cambiaron y la joyería también se adaptó. Por eso, El Arte Moderno desarrolló una tienda web y fortaleció las redes sociales como canales para descubrir productos y solicitar diseños exclusivos.

De cara al futuro, el desafío de la segunda generación es continuar el legado, profesionalizarlo y modernizarlo, buscando que el trabajo construido durante estos años pueda trascender de La Carlota y el interior de Córdoba a todo el país. En ese camino, hay algo que la familia quiere conservar siempre: el valor de una joya para acompañar una historia, un momento, una celebración o un recuerdo.

Datos de contacto

El Arte Moderno Joyas

San Martín 20, La Carlota, Córdoba, Argentina.

Instagram: @elartemodernojoyas

Web: elartemoderno.mitiendanube.com

WhatsApp: 3584410091