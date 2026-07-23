ADRIANA RIVADENEIRA, Coach de bienestar

CONTENTLIKE CARAS

En un mundo donde la información sobre salud, alimentación y bienestar cambia constantemente, mantenerse actualizado dejó de ser una opción para convertirse en una responsabilidad.

Recientemente tuve la oportunidad de participar en una capacitación internacional en la ciudad de Panamá, junto a profesionales de 18 países de Latinoamérica. Fueron varios días de aprendizaje, intercambio de experiencias y actualización sobre las últimas tendencias en hábitos saludables, composición corporal, nutrición y bienestar.

Lo más enriquecedor no fueron solo los contenidos, sino la posibilidad de compartir diferentes realidades, conocer cómo trabajan equipos de distintos países y descubrir que, más allá de las diferencias culturales, todos perseguimos el mismo objetivo: ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida.

Este tipo de encuentros permite incorporar nuevas herramientas, escuchar a especialistas internacionales y comprender que la salud requiere un enfoque cada vez más personalizado. Hoy sabemos que no existen soluciones universales; cada persona necesita un acompañamiento adaptado a sus objetivos, su estilo de vida y sus necesidades.

La formación continua no termina cuando finaliza una carrera o un curso. Es un proceso permanente que nos desafía a aprender, desaprender y evolucionar para ofrecer un servicio de mayor calidad.

Viajar para capacitarse también es una forma de invertir en quienes confían en nuestro trabajo. Cada conocimiento adquirido se transforma en mejores estrategias, nuevas herramientas y una mirada más amplia para acompañar a las personas en el camino hacia hábitos saludables y sostenibles.

Volví de Panamá con nuevos aprendizajes, ideas renovadas y la convicción de que crecer profesionalmente es una de las mejores maneras de generar un impacto positivo en la vida de los demás.

Porque cuando uno deja de aprender, también deja de crecer. Y quienes trabajamos acompañando personas tenemos el compromiso de seguir capacitándonos para brindar, cada día, un mejor servicio.

Contacto:

Adriana Rivadeneira

Cel: 1121858696

Instagram: @adri_coachbienestar

Facebook: Adriana Rivadeneira Bienestar

Mail: [email protected]