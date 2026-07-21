Mariana Fabbiani dio cátedra de estilo sobre cómo combinar una chaqueta de gamuza este invierno

Mariana Fabbiani volvió a convertirse en una referencia de estilo con un look que reúne algunas de las principales tendencias del invierno. En esta oportunidad, la conductora de DDM eligió una chaqueta de gamuza con flecos, una prenda que pisa fuerte esta temporada y que se posiciona como una de las favoritas para los días de bajas temperaturas.

Mariana Fabbiani deslumbró con su último estilismo

Con una combinación de básicos y accesorios cuidadosamente seleccionados, Mariana Fabbiani logró un estilismo versátil que equilibra elegancia, comodidad y un marcado aire western. El resultado fue un outfit fácil de adaptar a distintas ocasiones, sin perder de vista las tendencias del momento.

La chaqueta de gamuza, la protagonista del look de Mariana Fabbiani

La pieza central del estilismo de Mariana Fabbiani, fue una chaqueta de gamuza color marrón con largos flecos distribuidos en la espalda, las mangas y el frente. El diseño, inspirado en la estética western, aportó movimiento y personalidad al conjunto, convirtiéndose en el gran foco de atención.

Mariana Fabbiani estilismo western

Para acompañarla, Mariana Fabbiani eligió una manga larga en color rojo intenso, que sumó un contraste vibrante frente a los tonos tierra de la gamuza. Completó el outfit con un jean azul de tiro alto y pierna recta, una silueta clásica que equilibró el protagonismo de la chaqueta y reforzó el estilo relajado del conjunto.

Los accesorios que completaron el estilismo de Mariana Fabbiani

Los complementos también tuvieron un papel fundamental. Mariana Fabbiani incorporó un pañuelo estampado en tonos naranjas, celestes y marrones, anudado alrededor del cuello, un detalle que reforzó la inspiración bohemia del look. Además, llevó un bolso negro acolchado que aportó un toque urbano y moderno.

El beauty look de Mariana Fabbiani

En cuanto al beauty look, Mariana Fabbiani optó por llevar el cabello suelto con ondas naturales y un maquillaje fresco que acompañó la naturalidad del estilismo. Así, la conductora volvió a demostrar que una chaqueta de gamuza puede convertirse en la protagonista de un outfit invernal cuando se combina con prendas básicas y accesorios que aportan color y personalidad.