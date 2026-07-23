Eslovenia: Llegó el momento de aprovechar los mejores precios

Hoy la marca atraviesa uno de los momentos más esperados del año: la liquidación final de temporada, una oportunidad ideal para renovar el guardarropa con prendas de excelente calidad y diseños actuales a valores realmente accesibles como los precios de Flores.
“Queremos que nuestros clientes puedan vestirse bien sin gastar de más. Por eso lanzamos una liquidación con precios muy competitivos y promociones pensadas para esta etapa del año”, explican desde la marca.
La propuesta incluye camperas de abrigo a $49.990 (antes $89.990), buzos desde $29.990 (antes $59.990), jeans en $39.990 (antes $69.990), pantalones chinos a $39.990 (antes $59.990), camisas por $39.990 (antes $59.990), 3 remeras por $29.990 (antes $19.990 c/u) y muchas más prendas para todos los estilos, manteniendo la calidad que caracteriza a Eslovenia y una atención personalizada que hace sentir a cada cliente como en casa.
Con una comunidad que sigue creciendo y una apuesta constante por ofrecer moda al mejor precio, Eslovenia invita a todos a aprovechar esta liquidación de temporada y descubrir por qué cada vez más personas eligen la marca.
Ya están disponibles todas las promociones y precios especiales de esta gran liquidación final de temporada.
Porque vestir bien no debería ser un lujo, sino una posibilidad al alcance de todos. Ese es el compromiso que impulsa a Eslovenia cada día.