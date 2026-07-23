Bertha: El arte de transformar la pasión gastronómica en una experiencia compartida

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Tobias Bussola, ¿cómo fueron los inicios en tu profesión?

Mi vínculo con la gastronomía empezó mucho antes de pensarlo como un proyecto. Desde chico, mis padres me inculcaron algo que hasta hoy considero muy valioso: salir a comer, descubrir lugares y entender que una comida no es solamente alimentarse, sino compartir tiempo y construir momentos.

Con el paso del tiempo esa pasión se transformó en curiosidad. Empecé a prestar a todo lo que sucede alrededor de una experiencia: el servicio, el ambiente, el producto y cómo una marca logra generar emociones.

Más adelante estudié Administración de Empresas en la Universidad Torcuato Di Tella, una etapa que me formó y me dio herramientas para entender cómo convertir una pasión en un proyecto sustentable. De esa combinación nace hoy mi camino como emprendedor gastronómico y el proyecto de Bertha.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

En Bertha buscamos ofrecer mucho más que un producto. Trabajamos para crear una experiencia donde la calidad, el detalle y el vínculo con el cliente tengan el mismo nivel de importancia que la comida.

Nuestra propuesta combina gastronomía y hospitalidad, con una fuerte apuesta por la calidad del producto y la materia prima. Creemos que el valor está en cuidar cada decisión y construir una experiencia que las personas quieran volver a vivir.

¿Cómo te proyectas de cara al futuro?

Me proyecto consolidando a Bertha como una marca reconocida, no solamente por lo que ofrece sino por lo que genera en las personas.

Imagino una expansión que no necesariamente pase solo por abrir nuevos espacios, sino también por desarrollar nuevas líneas de productos y seguir explorando oportunidades dentro del mundo gastronómico. Me entusiasma la idea de crear conceptos que puedan acompañar distintos momentos de la vida de las personas.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Lo que más nos diferencia es la importancia que le damos al producto y a la materia prima. Entendemos que la calidad no aparece por casualidad: es el resultado de decisiones que se toman todos los días.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

No sé si cambiaría algo en particular, porque creo mucho en que cada etapa forma parte del proceso.

Si aprendí algo es que nunca existen las condiciones óptimas para empezar. Este primer emprendimiento me dio experiencia y hoy me hace mirar los próximos desafíos con otra cabeza.

Más que pensar qué cambiaría, me gusta pensar que lo próximo va a ser mejor. Sigo creyendo que con esfuerzo, dedicación y pasión por lo que uno hace, se pueden lograr cosas que al principio parecen mucho más lejanas de lo que realmente son.



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