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Lic. Mary Lisotti: impulsando la evolución de la fisioterapia obstétrica en el país

Pionera en integrar la rehabilitación del suelo pélvico con el acompañamiento fisioterapéutico en el parto, la Licenciada nos cuenta cómo combina evidencia científica y una mirada profundamente humana para que las mujeres transiten su maternidad con confianza y protagonismo. Galería de fotosGalería de fotos

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Lic. Mary Lisotti, ¿cómo fueron los inicios en tu profesión?

Desde que elegí estudiar Kinesiología tuve claro que quería dedicarme a acompañar a las mujeres durante el embarazo, el trabajo de parto, el nacimiento y el posparto. Mientras cursaba la carrera me formé en distintas áreas vinculadas al acompañamiento perinatal y, durante las prácticas finales, en 2012, tuve la oportunidad de vivir mis primeras experiencias acompañando a mujeres durante el trabajo de parto y el nacimiento desde la fisioterapia. Esa experiencia confirmó el camino que quería seguir. Más adelante me especialicé en fisioterapia obstétrica y rehabilitación del suelo pélvico con referentes de Latinoamérica, consolidando un abordaje integral centrado en la salud de la mujer y el nacimiento.

Lic. Mary Lisotti: impulsando la evolución de la fisioterapia obstétrica en el país

¿Cuáles son los servicios que brindas como profesional?

Me dedico a la rehabilitación del suelo pélvico y al acompañamiento integral de la mujer durante el embarazo, el trabajo de parto, el nacimiento y el posparto. Atiendo consultas por incontinencia urinaria, prolapsos, dolor pélvico, dolor en las relaciones sexuales y otras disfunciones del suelo pélvico, tanto durante como fuera del embarazo.

Además, acompaño a las mujeres durante el trabajo de parto y el nacimiento desde la fisioterapia, utilizando estrategias de movimiento y recursos no farmacológicos para favorecer la movilidad, aliviar el dolor y acompañar la fisiología del nacimiento. Trabajo de manera interdisciplinaria, integrando evidencia científica y una mirada profundamente humana, para que cada mujer transite este proceso con mayor confianza, protagonismo y bienestar.

¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

Mi diferencial es haber integrado la rehabilitación del suelo pélvico con el acompañamiento de la mujer durante el trabajo de parto y el nacimiento desde la fisioterapia, un modelo de atención que aún es poco frecuente en nuestra región. La experiencia clínica junto a equipos de obstetricia me permitió desarrollar un abordaje basado en evidencia científica que acompaña a las mujeres antes, durante y después del nacimiento, promoviendo una experiencia más consciente, activa y respetada.

¿Cómo te proyectas de cara al futuro?

Mi objetivo es seguir impulsando el desarrollo de la fisioterapia obstétrica en nuestro país, fortaleciendo la formación de profesionales y promoviendo la incorporación de este modelo de atención en distintos ámbitos del sistema de salud. Me interesa especialmente contribuir a que, en el futuro, estas herramientas puedan integrarse también al ámbito de la salud pública, para que cada vez más mujeres tengan acceso a un acompañamiento basado en evidencia científica y puedan transitar el embarazo, el trabajo de parto, el nacimiento y el posparto con mayor información, confianza y protagonismo.

Datos de contacto:

Teléfono: 2984139272

Mail: [email protected]

Instagram: marylisotti.fisio

M.P. 1090

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