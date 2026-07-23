Lic. Mary Lisotti: impulsando la evolución de la fisioterapia obstétrica en el país

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Lic. Mary Lisotti, ¿cómo fueron los inicios en tu profesión?

Desde que elegí estudiar Kinesiología tuve claro que quería dedicarme a acompañar a las mujeres durante el embarazo, el trabajo de parto, el nacimiento y el posparto. Mientras cursaba la carrera me formé en distintas áreas vinculadas al acompañamiento perinatal y, durante las prácticas finales, en 2012, tuve la oportunidad de vivir mis primeras experiencias acompañando a mujeres durante el trabajo de parto y el nacimiento desde la fisioterapia. Esa experiencia confirmó el camino que quería seguir. Más adelante me especialicé en fisioterapia obstétrica y rehabilitación del suelo pélvico con referentes de Latinoamérica, consolidando un abordaje integral centrado en la salud de la mujer y el nacimiento.

¿Cuáles son los servicios que brindas como profesional?

Me dedico a la rehabilitación del suelo pélvico y al acompañamiento integral de la mujer durante el embarazo, el trabajo de parto, el nacimiento y el posparto. Atiendo consultas por incontinencia urinaria, prolapsos, dolor pélvico, dolor en las relaciones sexuales y otras disfunciones del suelo pélvico, tanto durante como fuera del embarazo.

Además, acompaño a las mujeres durante el trabajo de parto y el nacimiento desde la fisioterapia, utilizando estrategias de movimiento y recursos no farmacológicos para favorecer la movilidad, aliviar el dolor y acompañar la fisiología del nacimiento. Trabajo de manera interdisciplinaria, integrando evidencia científica y una mirada profundamente humana, para que cada mujer transite este proceso con mayor confianza, protagonismo y bienestar.

¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

Mi diferencial es haber integrado la rehabilitación del suelo pélvico con el acompañamiento de la mujer durante el trabajo de parto y el nacimiento desde la fisioterapia, un modelo de atención que aún es poco frecuente en nuestra región. La experiencia clínica junto a equipos de obstetricia me permitió desarrollar un abordaje basado en evidencia científica que acompaña a las mujeres antes, durante y después del nacimiento, promoviendo una experiencia más consciente, activa y respetada.

¿Cómo te proyectas de cara al futuro?

Mi objetivo es seguir impulsando el desarrollo de la fisioterapia obstétrica en nuestro país, fortaleciendo la formación de profesionales y promoviendo la incorporación de este modelo de atención en distintos ámbitos del sistema de salud. Me interesa especialmente contribuir a que, en el futuro, estas herramientas puedan integrarse también al ámbito de la salud pública, para que cada vez más mujeres tengan acceso a un acompañamiento basado en evidencia científica y puedan transitar el embarazo, el trabajo de parto, el nacimiento y el posparto con mayor información, confianza y protagonismo.

Datos de contacto:

Teléfono: 2984139272

Mail: [email protected]

Instagram: marylisotti.fisio

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