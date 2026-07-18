Así fue el cumpleaños de Leticia Siciliani: tributo a la selección, con piñata y torta argentina

Leticia Siciliani compartió en sus redes sociales la intimidad de su cumpleaños número 34, donde cada detalle estuvo inspirado en los colores de la Argentina y fue un tributo a la selección. A pocas horas de la gran final del Mundial 2026, la hermana de Griselda Siciliani celebró el día de su nacimiento con un evento cargado de sentimiento.

Globos celeste y blanco, deco maradoniana y copas doradas: la ambientación del cumpleaños de Leticia Siciliani

Leticia Siciliani festejó sus 34 años con una celebración muy especial que tuvo un protagonista indiscutido: la selección argentina. La actriz eligió una ambientación completamente inspirada en la albiceleste y, a través de sus historias de Instagram, compartió las imágenes y los videos que sus amigos registraron durante el evento.

Tal como se puede ver en las publicaciones que replicó en sus historias de Instagram, Leticia Siciliani celebró en un clima íntimo y rodeada de sus seres queridos. Además, apostó por una temática futbolera que combinó los tradicionales colores celeste y blanco con detalles festivos pensados especialmente para homenajear al equipo nacional.

Así fue el cumpleaños de Leticia Siciliani

Detrás de la mesa principal, Leticia Siciliani instaló un gran cortinado metalizado que aportó brillo al ambiente y sirvió de escenario para el momento más esperado de la noche. Como detalle central sobresalía un enorme globo plateado con su apodo Leti, acompañado por una estrella inflable metalizada que reforzaba el espíritu festivo.

La decoración también incluyó diferentes globos blancos y celestes, servilleteros con la imagen de Diego Maradona y una iluminación en tono azul que envolvía todo el espacio. La mesa también siguió la misma estética: estuvo cubierta con un mantel oscuro y decorada con pequeños arreglos florales de hortensias teñidas de azul, velas encendidas y copas doradas que aportaron un toque elegante.

Torta nostálgica, camiseta argentina y una piñata con la imagen de Lionel Messi

Uno de los grandes protagonistas de la noche fue la torta de cumpleaños. De formato rectangular y cubierta con crema blanca, que recordaba a los pasteles de antes, se encontraba simplemente decorada con detalles en celeste y amarillo en el centro, evocando los colores de la bandera argentina. Al momento de soplar las velitas, Leticia Siciliani se mostró con un look sporty chic: camiseta argentina de color azul y blazer negro oversize.

Así fue el cumpleaños de Leticia Siciliani

Entre las sorpresas de la noche tampoco faltó una piñata inspirada en la selección argentina, uno de los momentos más divertidos del cumpleaños que sus amigos registraron en redes sociales. El globo gigante de color celeste decía "Feliz cumple" y llevaba la imagen de Lionel Messi besando la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Así fue el cumpleaños de Leticia Siciliani

Sin dudas, cada posteo que la joven compartió en sus historias de Instagram reflejó lo bien que la pasó en su día y el enorme cariño que recibe de su círculo íntimo. En resumen, así fue el cumpleaños de Leticia Siciliani: tributo a la selección, con piñata y torta argentina. Una celebración atravesada por la emoción y expectativas que genera la gran final del Mundial 2026, y por su pasión por el fútbol.