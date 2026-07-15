Lejos de las diferencias que enfrentan en una cancha a la Argentina con Inglaterra, que se acaban de sacar chispas en la semifinal del Mundial, Antonela Roccuzzo (38) y Victoria Beckham (52) tejieron una amistad que trasciende el encono encarnado por los hinchas.

Toda la verdad sobre la amistad entre Antonela Roccuzzo y Victoria Beckham

Desde que se instaló en Miami junto a Lionel Messi (39) para acompañar al astro en su nuevo destino futbolístico, la rosarina encontró en la mujer de David Beckham (51), propietario del Inter Miami y mentor de la llegada de Messi al club, a una nueva compañera de ocio y aventuras con quien se unió más allá de lo imaginado.

Victoria Beckham presentó su nueva tienda y estuvo acompañada por su familia.

Comenzaron a compartir mucho tiempo juntas al lado de sus parejas o sin ellas, tanto dentro como fuera de los estadios, y así se fueron vinculando cada vez más en eventos, cenas y cumpleaños. Ambas apasionadas del mundo de la moda, la amistad volvió a dar una nueva muestra de solidez, ya que Anto no dudó en acompañar y apoyar con su presencia a la ex Spice Girls durante la apertura de un local de su marca, Victoria Beckham Beauty, en el shopping de Bal Harbour.

La reunión tuvo lugar el jueves 9 de julio en el exclusivo restó Carpaccio, muy frecuentado por los argentinos, con una comida a la luz de las velas y una selecta lista de invitados.

Así fue el exclusivo evento de Victoria Beckham en Bal Harbour.

Además de la británica con su marido y Antonela, estuvieron celebridades como el cantante Marc Anthony y Nadia Ferreira, el exfutbolista brasileño Ronaldo Nazario con su mujer, Celina Locks, la supermodelo checa Karolina Kurková, y tres de los hijos de los Beckham, Harper (15), Romeo (23) y Cruz (21), junto a sus bellísimas parejas; además de influencers, modelos y protagonistas del mundillo fashion.

Anto no pasó para nada inadvertida con un vestido midi sin mangas con falda asimétrica en azul verdoso de la marca de su amiga, que combinó con zapatos de satén negros con taco, cartera al tono y joyas doradas, mientras que la anfitriona se lució con un diseño en marrón satinado sin mangas y caída elegante.

Se sacaron fotos juntas, charlaron en varias oportunidades mano a mano y Antonela respondió con suma calidez cuando dos adolescentes argentinos allí presentes, Napoleón y Aquiles Mazzini, hijos del empresario gastronómico Marcelo Mazzini, le pidieron una foto juntos que los emocionó.

Victoria Beckham y Antonela Roccuzzo.

“Celebrando la nueva casa de Victoria Beckham en Miami. Te deseo todo lo mejor”, fue el posteo que le dedicó la rosarina a la emprendedora. Para dar muestras de la solidez del vínculo, Victoria le dedicó tres de las 19 fotos que subió a su carrete exclusivamente a imágenes suyas con Antonela.

“Muchas gracias a todos los que vinieron a celebrar la apertura de nuestro espacio con nosotros. ¡Una noche increíble!”, escribió la británica en sus redes. Feliz por el éxito de la movida, y también por la complicidad de una amistad que se eleva muy por encima de la rivalidad futbolera.