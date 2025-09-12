La experiencia Felicitur: antes, durante y después del viaje

contentcaras

Nuestro servicio no termina con la entrega del voucher. Nos aseguramos de estar disponibles antes del viaje para despejar dudas, durante el viaje con atención 24/7 ante cualquier urgencia, y después, para recibir tu devolución y mejorar día a día. Esta es la experiencia Felicitur, pensada para que tu única preocupación sea disfrutar.

Nos gusta estar presentes. Desde un mensaje por WhatsApp la noche anterior al viaje, hasta ese “¡llegué bien!” que nos llena de alegría. Esa cercanía es la que transforma la experiencia en algo realmente diferente.

Sabemos que pueden surgir imprevistos, por eso tenemos atención permanente y un equipo dispuesto a resolver. Porque queremos que te sientas cuidado, como si viajaras con amigos.

Y una vez que volvés, nos interesa saber cómo fue todo. Tu opinión no solo nos sirve para mejorar, sino que es parte de lo que nos hace crecer junto a vos.

Contacto:

Belgrano 1446, Villa Constitución​

+54 9 3400 6600141​

[email protected] ​

IG: @feliciturok