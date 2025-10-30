viernes 31 de octubre del 2025
En vivo
ESPACIO NO EDITORIAL - CARAS LIKE Ayer 12:21

Jivals_woman, estilo con carácter

Jimena Borges está al frente de esta marca que customiza jeans transformándolos “en un modelo exclusivo, pensado para destacar la esencia de cada mujer”. Galería de fotosGalería de fotos

Jivals_woman, estilo con carácter
Jivals_woman, estilo con carácter | CONTENT LIKE
CONTENT LIKE

¿Cómo se concretó este proyecto?
Jivals_woman nació de las ganas de crear algo diferente, de salir de lo común y darle a la moda un toque auténtico. Surgió del deseo de tener una marca con personalidad propia, capaz de reflejar carácter, estilo y libertad. Así comenzó este proyecto: con la idea de transformar los jeans clásicos en prendas únicas, pensadas para mujeres seguras, con actitud y amor por lo distinto.

¿Cómo son los jeans de Jivals_woman?
Jivals_woman se dedica a customizar jeans, interviniéndolos con detalles, colores y técnicas artísticas que reflejan mi gusto personal y mi pasión por el diseño. Cada prenda se convierte en un modelo exclusivo, pensado para destacar la esencia de cada mujer. Además, ofrecemos asesoramientos en estilo y combinaciones, para que cada clienta se sienta identificada y especial al usar una pieza Jivals. La idea es que con solo una prenda puedas salir de lo común y sentirte vestida con moda y estilo.

Jivals_woman, estilo con carácter

Es un trabajo artesanal…
La diferencia está en la identidad. En Jivals_woman no hay dos jeans iguales: cada prenda tiene una historia, un diseño y una energía propia. La marca no sigue tendencias, las interpreta desde su mirada creativa. Se destaca por el trabajo a mano, la dedicación en cada detalle y la búsqueda constante de reflejar fuerza y estilo femenino en cada pieza.

¿Cómo se proyectan en el mediano plazo?
En el mediano plazo, Jivals_woman busca consolidarse como una marca referente en el diseño y personalización de jeans. El objetivo es ampliar la colección, incorporar nuevas prendas intervenidas y fortalecer la presencia en redes y puntos de venta. La meta es seguir creciendo sin perder la esencia artesanal, la conexión con cada clienta y el mensaje de que la moda puede ser una forma de expresión y empoderamiento.

Algo importante a destacar
Si volviera a empezar, pondría más foco en la organización y en mostrar desde el principio todo lo que Jivals_woman representa. Pero no cambiaría la pasión ni la esencia que me impulsaron a crear la marca. Cada paso, incluso los más difíciles, fueron parte del crecimiento y de la historia que hoy define a Jivals_woman.

 

Jimena Borges
1123078313
jivals_woman   instagram

Galería de imágenes
Jivals_woman, estilo con carácter Jivals_woman, estilo con carácter Jivals_woman, estilo con carácter Jivals_woman, estilo con carácter Jivals_woman, estilo con carácter Jivals_woman, estilo con carácter
EN ESTA NOTA
También te puede interesar

Más en