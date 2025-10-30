Jivals_woman, estilo con carácter

CONTENT LIKE

¿Cómo se concretó este proyecto?

Jivals_woman nació de las ganas de crear algo diferente, de salir de lo común y darle a la moda un toque auténtico. Surgió del deseo de tener una marca con personalidad propia, capaz de reflejar carácter, estilo y libertad. Así comenzó este proyecto: con la idea de transformar los jeans clásicos en prendas únicas, pensadas para mujeres seguras, con actitud y amor por lo distinto.

¿Cómo son los jeans de Jivals_woman?

Jivals_woman se dedica a customizar jeans, interviniéndolos con detalles, colores y técnicas artísticas que reflejan mi gusto personal y mi pasión por el diseño. Cada prenda se convierte en un modelo exclusivo, pensado para destacar la esencia de cada mujer. Además, ofrecemos asesoramientos en estilo y combinaciones, para que cada clienta se sienta identificada y especial al usar una pieza Jivals. La idea es que con solo una prenda puedas salir de lo común y sentirte vestida con moda y estilo.

Es un trabajo artesanal…

La diferencia está en la identidad. En Jivals_woman no hay dos jeans iguales: cada prenda tiene una historia, un diseño y una energía propia. La marca no sigue tendencias, las interpreta desde su mirada creativa. Se destaca por el trabajo a mano, la dedicación en cada detalle y la búsqueda constante de reflejar fuerza y estilo femenino en cada pieza.

¿Cómo se proyectan en el mediano plazo?

En el mediano plazo, Jivals_woman busca consolidarse como una marca referente en el diseño y personalización de jeans. El objetivo es ampliar la colección, incorporar nuevas prendas intervenidas y fortalecer la presencia en redes y puntos de venta. La meta es seguir creciendo sin perder la esencia artesanal, la conexión con cada clienta y el mensaje de que la moda puede ser una forma de expresión y empoderamiento.

Algo importante a destacar

Si volviera a empezar, pondría más foco en la organización y en mostrar desde el principio todo lo que Jivals_woman representa. Pero no cambiaría la pasión ni la esencia que me impulsaron a crear la marca. Cada paso, incluso los más difíciles, fueron parte del crecimiento y de la historia que hoy define a Jivals_woman.

Jimena Borges

1123078313

jivals_woman instagram