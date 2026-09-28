La Marquesa: una propuesta que busca hablar de placer y sexualidad sin tabúes

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La Marquesa nació durante la pandemia en Villa de Merlo, San Luis, en un contexto que impulsó a sus creadoras a reinventarse. La idea fue desarrollar un emprendimiento vinculado a la intimidad, pensado para acompañar a quienes buscaban nuevas formas de conectar y disfrutar.

Los primeros pasos fueron con ventas puerta a puerta de productos de cosmética íntima, como lubricantes, y lencería. El nombre, por su parte, surgió a partir de un personaje de una serie cuya actitud, seguridad y capacidad para tomar sus propias decisiones representaban la personalidad que querían transmitir.

Con el tiempo, la propuesta dejó de centrarse únicamente en la comercialización de productos para convertirse en un espacio alrededor del placer, la sexualidad y el bienestar, con una mirada que busca brindar información y acompañamiento sin prejuicios.

Un espacio para hablar de sexualidad con naturalidad

Uno de los objetivos de La Marquesa es contribuir a la reeducación sobre sexualidad y placer, generando espacios donde estos temas puedan abordarse con naturalidad, conocimiento, libertad y sin tabúes.

En paralelo, la marca amplió sus canales de comercialización. Pasó de las primeras ventas puerta a puerta a incorporar envíos a domicilio, showrooms, plataformas digitales y venta online con alcance nacional. Actualmente cuenta con propuestas minoristas y mayoristas y es distribuidora oficial de reconocidas marcas del sector.

Un momento importante de este crecimiento llegó en junio de 2025, con la apertura de su primer local en la Galería del Sol, en Villa de Merlo. A su vez, sus creadoras se formaron en sex coaching y comenzaron a desarrollar talleres y espacios vinculados a esta disciplina.

Crecer más allá de Villa de Merlo

De cara al futuro, La Marquesa busca ampliar su presencia a nivel nacional y llegar también a otros lugares del mundo, manteniendo la identidad con la que nació. Entre sus próximos objetivos se encuentran desarrollar nuevos contenidos y experiencias y continuar promoviendo una conversación sobre sexualidad y placer consciente.

La meta es que una propuesta nacida en Villa de Merlo pueda trascender las fronteras locales y seguir creciendo sin perder la cercanía que marcó sus comienzos.

Instagram: @lamarquesa.vm

WhatsApp: 011 62692904

Web: lamarquesavm.mitiendanube.com

Email: [email protected]

Dirección: Galería del Sol, Local 7, Villa de Merlo, San Luis