Tú Bazar: el proyecto de Lorena Bocca que creció junto a una comunidad de vendedoras

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El recorrido emprendedor de Lorena Bocca comenzó a los 21 años, cuando empezó a trabajar con una reconocida marca de cacerolas. Durante años, esa actividad le permitió adquirir experiencia, construir una comunidad y hacerse conocida en Olavarría.

Hace aproximadamente tres años nació Tú Bazar Olavarría, con la idea de ofrecer un bazar completo y de confianza, donde los clientes pudieran encontrar diferentes productos para el hogar en un mismo lugar. En sus comienzos era un proyecto pequeño y atravesó distintos espacios hasta llegar al que ocupa actualmente.

Lo que inicialmente surgió como una segunda fuente de ingresos fue ganando cada vez más protagonismo. Hace un año, Bocca decidió dejar su emprendimiento anterior y concentrar toda su experiencia y energía en Tú Bazar, que actualmente representa su principal actividad.

Crecer sin perder la atención personalizada

La propuesta fue evolucionando con la incorporación de la tienda online, el catálogo por WhatsApp y los envíos, pero también a través de una red que actualmente reúne a más de 50 vendedoras en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Quienes quieren sumarse pueden hacerlo a través de la página, recibir acompañamiento y capacitación y comenzar a generar sus propios ingresos mediante la venta de productos.

Para Bocca, esta posibilidad está estrechamente relacionada con su propia experiencia. Después de 26 años emprendiendo, uno de sus objetivos es compartir lo aprendido, acompañar a otras personas y generar oportunidades que puedan contribuir a sus economías.

Al mismo tiempo, busca conservar uno de los pilares que acompañó el crecimiento de la marca: la atención personalizada. Escuchar a cada cliente, conocer sus necesidades y generar un vínculo que vaya más allá de la compra forman parte de la identidad que busca sostener.

Ese recorrido también consolidó su marca personal. En Olavarría, cuenta, muchas personas ya la identifican como “Lorena de Tú Bazar” o por los videos y vivos que realiza en redes sociales.

De cara al futuro, el objetivo es ampliar el catálogo, incorporar nuevos proveedores y fortalecer la tienda online para llegar a más lugares del país. A su vez, busca continuar expandiendo la red de vendedoras y proyecta que Tú Bazar pueda consolidarse como una referencia en artículos para el hogar y, eventualmente, avanzar hacia un modelo de distribución.

Lorena Bocca

Tú Bazar Olavarría

Rivadavia 2674 – Olavarría

Cel.: 2284 307796

Instagram: @tubazar_olavarria

www.tubazardelorenabocca.com.ar