Lic. Natalia Arévalo: una forma de abordar la Psicología que integra ciencia y humanidad

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El recorrido profesional de Natalia Arévalo en la Psicología comenzó hace más de 13 años y estuvo marcado desde sus inicios por la búsqueda de comprender al ser humano en toda su complejidad.

Su formación y experiencia se desarrollaron en distintos ámbitos, entre ellos el clínico, educativo, académico y de salud. A lo largo de ese camino, integró la orientación cognitivo conductual, el abordaje sistémico, la neuropsicología y las neurociencias.

Actualmente desarrolla su práctica clínica con niños, adolescentes y adultos. En paralelo, ejerce la docencia universitaria y participa en proyectos de formación, extensión y divulgación de la salud mental a través del arte y la expresión del movimiento.

Una Psicología centrada en la singularidad de cada persona

Para Natalia, uno de los principales diferenciales de su trabajo está en entender que la ciencia y la humanidad no compiten, sino que se complementan. Desde esa perspectiva, considera que una persona no puede reducirse únicamente a un diagnóstico, un síntoma, una dificultad o una etiqueta, sino que debe ser comprendida desde su historia, sus vínculos, su contexto y su mundo interno.

La escucha, la empatía, la responsabilidad, la formación permanente y el respeto por la singularidad ocupan así un lugar fundamental en su práctica. Su objetivo es que cada herramienta tenga sentido para la persona y para el momento particular que atraviesa, potenciando sus propios recursos y autenticidad.

Entre los desafíos de su profesión identifica la necesidad de acercar la Psicología a la vida cotidiana, desmitificar la salud mental y promover una perspectiva que contemple también la prevención y el desarrollo de recursos. En ese camino, encuentra una oportunidad para tender puentes entre la ciencia, la educación, los vínculos y la comunidad.

De cara al futuro, busca continuar creciendo en la clínica y la universidad, además de generar proyectos interdisciplinarios y espacios de formación y divulgación dentro de organizaciones. Uno de sus principales objetivos es acercar el conocimiento científico de una manera clara, accesible y humana.

Su horizonte profesional mantiene una idea que atraviesa todo su recorrido: construir una Psicología que mire primero a la persona y después al diagnóstico.

Instagram: @lic.NataliaArevalo

Celular: 264 530-1179 - Consultorio Eunoia