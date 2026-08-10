La piel no solo necesita productos. Necesita ser comprendida

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Muchas personas llegan a la consulta preocupadas por una arruga, una mancha o un brote. Y es completamente lógico. Lo que pocas veces sucede es que lleguen preguntándose por qué su piel comenzó a expresarse de esa manera. Sin embargo, esa pregunta suele ser mucho más importante que el motivo inicial que las llevó a buscar ayuda.

Para comprender una piel no alcanza con observarla. Necesitamos conocer a quien la habita. Escuchar qué la llevó a consultar, cuáles son sus hábitos, cómo trata su piel, en qué entorno transcurre su vida cotidiana y qué está atravesando emocionalmente en ese momento. Muchas veces, las respuestas que buscamos no están solamente sobre la superficie de la piel, sino también en la historia de quien la habita y en los distintos tipos de huellas que su manera de vivir deja en ella.

No nacemos sabiendo cuidar la piel y, lamentablemente, tampoco nos enseñan a hacerlo. Aprendemos hábitos de higiene desde pequeños, pero el cuidado consciente de la piel todavía no forma parte de nuestra educación cotidiana. Tal vez por eso, frente a la enorme cantidad de información que recibimos a diario, resulta tan difícil distinguir qué necesita realmente nuestra propia piel.

Todos somos iguales de diferentes. Por eso no existen productos, rutinas de cuidado ni tratamientos que funcionen para todos. Todas esas particularidades confluyen en un solo ser, con una piel única y una historia propia.

Con frecuencia, el verdadero cambio comienza cuando la persona deja de buscar soluciones inmediatas y empieza a observar su piel. Cuando aprende a escuchar lo que su piel le expresa. Ese cambio de mirada transforma, naturalmente, la manera de cuidarla y de sentirla.

Nuestro trabajo puede orientar el camino y acompañar ese proceso, pero el cuidado más importante ocurre todos los días. La rutina de cuidado debe ser funcional a la persona, y a cada persona le debería de ser posible el adaptar cómodamente esa nueva rutina a su ritmo habitual. Allí radica la verdadera funcionalidad.

No deberíamos empezar a cuidar la piel cuando aparece una arruga. Deberíamos hacerlo desde siempre, porque es el único órgano que nos va a envolver durante toda la vida. Y, como todo órgano vivo y dinámico, sus necesidades cambian continuamente, acompañando el paso del tiempo, las distintas etapas de la vida, el clima, los hábitos y el entorno. Después de todo, la prevención también es una manera de amor propio.

Siempre les digo a mis pacientes que el tipo de cuidado que su piel necesita diariamente solo pueden dárselo ellos mismos. Nadie puede hacerlo en su lugar. Mi objetivo no es que sepan más acerca de qué productos comprar. Mi objetivo es que comprendan y aprendan a cuidar mejor su primera y real casita. Porque cuando entendemos lo que le sucede, cambia también la manera en que empezamos a mirarla y a sentirla.

Stella Maris López Molina

Técnica Universitaria en Cosmiatría – M.P. 306/2

Fundadora de MS Cosmiatría Funcional