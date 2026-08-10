Pasado y presente

CONTENT CARAS LIKE

El proyecto nace por dela compra de una casa de principios del siglo XX, ubicada en el casco histórico de San Antonio de Areco. La construcción se encontraba considerablemente deteriorada, pero conservaba elementos capaces de transmitir la historia del edificio y su pertenencia a un entorno de fuerte identidad.

Al tratarse de un área de preservación patrimonial, la intervención debía ser especialmente consciente de su contexto. El desafío no consistía solamente en restaurar una vivienda existente, sino en reconocer qué aspectos tenían valor, cuáles podían transformarse y de qué manera incorporar las necesidades contemporáneas sin perder la memoria de la casa.

Desde el comienzo se conformó un equipo de trabajo muy cercano entre los propietarios y el estudio. La vinculación de ambos clientes con el mundo del diseño —ella, joyera contemporánea; él, poseedor de una particular sensibilidad estética— permitió establecer rápidamente un lenguaje común. Esa afinidad dio lugar a un proceso de análisis profundo, en el que cada decisión fue discutida y entendida como parte de una idea integral.

El primer paso fue realizar una lectura cuidadosa de la construcción existente. Se identificaron los sectores que debían conservarse, aquellos que requerían ser recuperados y las partes cuyo deterioro o falta de valor justificaban su demolición. Paralelamente, se estudió una nueva organización para las áreas públicas y privadas, buscando adaptar la vivienda a las formas actuales de habitar sin desconocer su estructura original.

El proyecto también indagó en los elementos característicos de la arquitectura arequera: sus proporciones, sus espacios de transición, la relación entre llenos y vacíos y la manera en que las construcciones tradicionales responden a la vida cotidiana. Estos principios no fueron reproducidos de forma literal, sino reinterpretados desde una mirada contemporánea.

Los materiales existentes adquirieron un papel fundamental. Algunos fueron recuperados y reutilizados, incluso adaptándolos a nuevas funciones, mientras que otros materiales actuales se incorporaron de manera armónica, dejando lugar a una lectura clara. La intención no fue disimular la intervención, sino permitir que cada época pudiera reconocerse.

Así se materializó una casa en la que lo antiguo y lo nuevo no compiten. Por el contrario, el contraste entre ambos tiempos pone en valor las preexistencias, hace visible la transformación y construye una nueva identidad, respetuosa de la historia y abierta a la vida presente.

ARECOARQS

@arecoarqs

estudioarecoaqs.framer.website

Guido 625. San Antonio de Areco

Bs.As. Argentina

Fotos: @juandelcastello