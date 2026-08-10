Saber no alcanza: por qué muchas personas entienden su problema, pero no logran cambiar

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Muchas personas saben lo que deberían hacer y, sin embargo, no lo hacen. ¿Por qué ocurre?

Vivimos en la era del conocimiento. Tenemos libros, cursos, podcasts, inteligencia artificial y acceso inmediato a casi cualquier información. Sin embargo, eso no significa que logremos transformar nuestra vida.

Es muy común encontrar personas que saben que deberían dormir mejor, alimentarse de otra manera, poner límites, organizar sus finanzas o animarse a comenzar un proyecto. El conocimiento está. Lo que muchas veces falta es la fortaleza necesaria para sostener ese cambio.

Entonces, ¿el problema no es la falta de información?

En la mayoría de los casos, no.

Muchas personas llegan a consulta después de haber leído mucho, realizado distintas formaciones o probado diversas herramientas. Aun así, sienten que vuelven una y otra vez al mismo lugar.

No porque les falte inteligencia o voluntad, sino porque existen debilidades internas que condicionan la manera en que perciben las situaciones, toman decisiones y responden frente a los desafíos.

¿A qué llamás debilidades internas?

Pueden manifestarse de muchas maneras: inseguridad, miedo al error, necesidad de aprobación, exceso de análisis, estrés constante o la sensación de que nunca es el momento adecuado para avanzar.

Muchas veces la persona ni siquiera es consciente de que esos factores están influyendo. Simplemente observa que posterga decisiones, pierde oportunidades o vuelve a repetir situaciones similares.

Cuando fortalecemos esas debilidades, cambia la forma de responder frente a la misma realidad.

¿Ese es el enfoque con el que trabajás?

Sí. Mi trabajo consiste en acompañar a las personas a desarrollar mayor claridad, fortaleza y equilibrio para afrontar distintas áreas de su vida.

Desde Neutra Institute impulsamos una mirada integradora del desarrollo humano, donde el aprendizaje no consiste solamente en incorporar más conocimientos, sino también en fortalecer la capacidad de utilizarlos de manera efectiva.

Dentro de ese marco, el Método Yuen constituye una de las herramientas con las que trabajo para ayudar a que las personas respondan con mayor claridad frente a las exigencias de la vida cotidiana.

¿Creés que esa capacidad será cada vez más importante?

Estoy convencida.

El mundo seguirá cambiando a una velocidad enorme. La inteligencia artificial continuará evolucionando, aparecerán nuevas profesiones y muchas certezas dejarán de existir.

Por eso considero que una de las habilidades más valiosas del futuro será la capacidad de fortalecerse continuamente. No alcanza con aprender más. También necesitamos desarrollar una mente capaz de adaptarse, mantener el equilibrio y actuar con claridad aun en contextos de incertidumbre.

Ese es precisamente el propósito de Neutra Institute: ofrecer herramientas y formación para que cada persona pueda desarrollar su máximo potencial y responder con mayor fortaleza a los desafíos del presente y del futuro.

Mónica Lama

Fundadora de Neutra Institute

Especialista en Método Yuen

Sitio web: www.metodoyuen.com.ar

Instagram: @metodoyuenargentina

WhatsApp: +54 9 11 3800-7632