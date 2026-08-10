El nuevo mapa laboral de la inteligencia artificial

La inteligencia artificial está transformando el mercado laboral a un ritmo acelerado. Según el Foro Económico Mundial, tecnologías de frontera como la IA, la robótica y la automatización están transformando radicalmente los perfiles laborales tradicionales. El propio Foro estima que, para 2030, se desplazarán 92 millones de empleos, pero al mismo tiempo surgirán 170 millones de oportunidades nuevas, lo que arroja un crecimiento neto de 78 millones de puestos a nivel global.

Empleos emergentes

Ingeniero/a de IA: diseña, entrena y ajusta modelos de machine learning o deeplearning desde cero (o adapta modelos existentes) para resolver un problema específico.

Prompt Engineer: diseña y optimiza las instrucciones que se le dan a un modelo generativo ya existente (como GPT o Claude) para obtener respuestas más precisas, seguras y consistentes.

MLOps Engineer: se enfoca en llevar el modelo a producción y mantenerlo funcionando de forma estable, escalable y monitoreada. Se ocupa de la infraestructura, el rendimiento y el ciclo de vida.

Científico/a de datos: analiza grandes volúmenes de información para generar insightsde negocio.

Especialista en procesamiento del lenguaje natural o visión artificial: desarrolla sistemas de procesamiento de lenguaje o reconocimiento de imágenes.

AI Workflow Designer: diseña procesos donde colaboran humanos y sistemas inteligentes (por ejemplo, atención al cliente, facturación, onboardingde empleados).

Especialista en ciberseguridad para IA: protege modelos y datos frente a nuevas amenazas.

Auditor/a ético de IA: evalúa sesgos, transparencia y cumplimiento normativo de los sistemas.

AI Trainer: entrena y ajusta modelos mediante retroalimentación humana, evaluando y corrigiendo sus respuestas.

Conversation Designer: diseña los flujos de diálogo y la experiencia conversacional de chatbots y asistentes virtuales.

Developer Advocate: conecta a las empresas de tecnología con la comunidad de desarrolladores, difundiendo el uso de herramientas y APIs de IA.

El informe también identifica otros roles, como especialistas en IA, ciberseguridad, big data, diseño UX/UI y fintech, como los que tendrán mayor demanda en los próximos años. Los perfiles con mejores posibilidades combinan habilidades técnicas (estadística, programación, análisis de datos, etc.) con habilidades blandas. De hecho, la automatización y la digitalización impulsan la necesidad de habilidades como gestión de proyectos, inteligencia emocional y comunicación clara, según un análisis de Forbes. Para quienes buscan ampliar sus oportunidades profesionales a nivel internacional, dominar la comunicación en inglés representa una ventaja fundamental, ya que les permite participar con mayor competitividad en los procesos de selección de empresas internacionales.

Rangos salariales aproximados

Los sueldos varían mucho según el país y la experiencia o el grado de especialización, pero para quienes aspiran a acceder a oportunidades laborales remotas, algunos rangos salariales, por ejemplo, en Estados Unidos, son los siguientes: Ingeniero/a de IA (desde USD 120.000/año), MLOps Engineer (desde USD 130.000/año), Prompt Engineer (desde USD 110.000/año), Científico/a de datos (desde USD 97.000/año), AI Trainer (desde USD 46.000/año).

Level Up

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