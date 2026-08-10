No me había perdido. Me había olvidado de mí

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Fue una foto la que me despertó una sensación de incomodidad conmigo misma. Era una foto que me mostraba meditando en el gazebo donde doy clases de yoga. Me sorprendió la expresión de desagrado en mi rostro mientras estaba realizando una actividad que me da paz.

Soy una mujer positiva, alegre, entusiasta. ¿Por qué el gesto en mi rostro expresaba lo contrario? Esa pregunta marcó el comienzo de una búsqueda.

Y en ese camino que emprendí intentando entender qué había cambiado en mí, descubrí que no era la única. A muchas mujeres les pasa lo mismo. Llega una edad en la que dejan de reconocerse…no solamente en las fotos. Y aparece la pregunta: ¿dónde quedó la mujer que sé que soy? Y una sensación de haber perdido algo en el camino. Y, casi sin darse cuenta, empiezan a creer que eso es inevitable. Que "es la edad". Que no hay nada por hacer.

Yo no estaba sola. Pero eso no fue consuelo.

Si algo aprendí con los años es que no tenemos por qué resignarnos a lo que no nos gusta. El paso del tiempo es inevitable. Aceptarlo es fundamental para vivir esta etapa con plenitud. Pero no significa dejar de reconocernos. Significa decidir cómo queremos vernos y sentirnos. Y animarnos a hacer cambios.

Así que busqué formas de ocuparme de mi rostro. Tenía que ser a través de un método natural en línea con el Yoga y con Mindfulness. Y ahí encontré el Yoga Facial. Eso que había empezado con un ¨Quiero levantar lo que se cayó de mi rostro.¨ se transformó en ¨Este es el camino hacia el reencuentro con esa mujer que siempre estuvo ahí.¨ Porque eso es lo que creo, que no nos perdimos, solo nos olvidamos un poco de nosotras mismas. Esa energía, esa alegría, aún están ahí tal vez algo tapadas con capas de responsabilidad, apuros, demandas. Pero ahí están.

Hoy acompaño a mujeres que transitan esa etapa. Algunas ya entendieron que es momento de priorizarse y ya saben por dónde empezar. Otras solo intuyen que hay algo que quieren cambiar, aunque todavía no saben qué ni cómo. Ahí estoy para recordarles que, aunque a veces lo olvidemos, la mujer que somos sigue estando ahí.

Y no tenemos por qué resignarnos a dejar de encontrarla. A ella. A la de siempre.

Liria Minassian

Profesora de Yoga especializada en Mindfulness

Profesora Certificada de Yoga Facial

Coach Ontológico

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