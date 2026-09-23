RENOVA: el papel de colores que busca convertir lo cotidiano en diseño

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Fundada en 1939 en Torres Novas, Portugal, y con raíces papeleras que se remontan a 1818, RENOVA construyó una identidad transformando un producto cotidiano en un objeto de diseño. Uno de los hitos de su historia llegó en 2005, cuando lanzó el primer papel higiénico negro del mundo.

La idea nació de su CEO: su costado artístico lo llevó a pensar que el papel higiénico podía ser más que un commodity aburrido. Luego vinieron los colores, que se extendieron a todas las categorías de productos. Actualmente, la marca tiene presencia en alrededor de 70 países.

Por primera vez, RENOVA desembarca en la Argentina a través de PROCOMMERCE, su importador y distribuidor exclusivo, con una propuesta vinculada a una tendencia que presta cada vez más atención a los detalles en la decoración de baños y cocinas.

Color, diseño y calidad en productos cotidianos

RENOVA se posiciona como una marca premium que aplica diseño, color y audacia a productos de uso diario. Además del tradicional blanco, ofrece papel higiénico y rollos de cocina en negro, rojo, fucsia, rosa, naranja, verde, azul y otros tonos. Su catálogo también incluye servilletas y pañuelos de bolsillo, entre otras categorías.

La propuesta estética se complementa con características como triple capa y líneas de cuatro y hasta cinco hojas. En Argentina, la marca busca diferenciarse a través de sus productos tissue de colores y llevar al mercado local el concepto que desarrolla internacionalmente: incorporar estos elementos cotidianos como parte de la decoración.

A lo largo de su evolución, RENOVA también desarrolló ediciones especiales y diferentes presentaciones. La compañía asume el compromiso de cumplir requisitos de distintas normas ISO y certificaciones, está registrada desde 2004 en EMAS, el sistema europeo de gestión y auditoría ambiental, y lanzó a comienzos del milenio una gama de productos de papel certificada con la Etiqueta Ecológica de la Unión Europea.

Una apuesta por crecer en el mercado argentino

Actualmente, los productos están disponibles en myrenova.com.ar, con envíos a todo el país, y son elegidos tanto por particulares como por hoteles boutique, restaurantes y estudios profesionales. Para octubre, la marca proyecta además estar disponible en una de las principales cadenas de supermercados del país.

El objetivo es que RENOVA sea la marca en la que uno piensa cuando piensa en color: audaz, con carácter y sentido del humor. Hoy, distintas generaciones decoran sus casas con intención de bienestar. Elegir un color es expresarse. RENOVA es parte de esa expresión, un sello de quienes entienden que el lujo verdadero está en los detalles.

PROCOMMERCE SRL

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