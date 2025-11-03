LIDERAR TU VIDA ES EL PRIMER GRAN EMPRENDIMIENTO

CONTENTCARAS

Antes de liderar equipos, proyectos o empresas, hay un liderazgo que no podés delegar: el de tu propia vida.

Ese liderazgo nace cuando te animás a mirarte con honestidad y coraje.

A preguntarte: ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué me limita? ¿Qué me inspira?

Porque no hay transformación externa sin una revolución interna.

Y esa revolución empieza cuando decidís dejar de sobrevivir y empezás a vivir con propósito.

En Miradas Múltiples Coaching acompañamos a personas que están listas para dar ese salto.

Emprendedores, profesionales, líderes, buscadores del alma.

Personas que sienten que hay algo más profundo, más auténtico, más alineado con su esencia.

Ejercicio: El Mapa de Identidad

Tomá una hoja en blanco.

Escribí tu nombre en el centro.

Alrededor, dibujá círculos con palabras que te definan: roles, valores, pasiones, miedos, sueños.

No lo pienses. Sentí.

Dejá que tu mano escriba lo que tu alma ya sabe.

Y luego preguntate: ¿Quién sos hoy? ¿Y quién querés ser?

Este ejercicio es el primer paso hacia una transformación profunda.

Cuando te ves con claridad, podés elegir con libertad.

¿Querés ir más allá?

Te invitamos a vivir una experiencia transformadora en nuestras formaciones:

• Diplomatura en Liderazgo Sistémico

Liderate desde una mirada integradora. Exploramos dinámicas familiares, patrones inconscientes y liderazgo consciente.

• Formación en Liderazgo Potenciado

Desarrollá tu presencia, comunicación y poder personal. Influí desde la autenticidad.

• Talleres de Desarrollo Personal

Procesos para trabajar emociones, creencias, vínculos y propósito.

También ofrecemos coaching individual y acompañamos a equipos y organizaciones que quieren evolucionar su cultura y liderazgo.

Somos Estela Andreu, Cecilia Maldonado, Zita Rosenwald y Mariel Ugin.

Oradoras, coaches, formadoras.

Llevamos nuestra voz, energía y mirada a donde nos necesiten.

Escribinos a [email protected]

o al +54 9 3492-309582

Coaching para el alma, liderazgo para la vida.

Porque cuando cambias vos, cambia todo.