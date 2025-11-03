Entre lo visible y lo que no se ve

CONTENTCARAS

La artista visual Melani Gonzalez construye su obra desde un territorio que parece moverse entre lo real y lo invisible. Sus pinturas —de atmósferas intensas y silenciosas— invitan a mirar más allá de lo evidente.

“No me interesa representar lo que ya se ve. Me atrae lo que se intuye, lo que no tiene forma pero igual está”, cuenta Melani.

Con una formación clásica en pintura —que incluye su paso por la Real Academia Imperial de las Artes en Rusia, donde fue seleccionada para una residencia artística—, Melani combina la precisión técnica con una mirada introspectiva y libre.

“La técnica, para mí, no es un fin sino un medio. Saber pintar me da herramientas, pero lo importante es lo que pasa después, cuando quiero expresar algo más propio o íntimo.”

En sus obras aparecen animales, ramas, árboles, sombras y cielos: elementos naturales que funcionan como símbolos de algo más.

“No los planeo. Simplemente llegan. Siento que la naturaleza es muy misteriosa y me inspira mucho para encontrar composiciones o nuevos escenarios para mis obras.”

Su arte no busca dar respuestas, sino abrir un espacio para la percepción.

“No me gusta explicarlo demasiado. Prefiero que quien mire complete la historia. Cada persona ve algo distinto, y eso me parece lo más interesante.”

En cada cuadro hay una sensación de calma y misterio; algo familiar, pero a la vez fuera del tiempo.

“Pintar, para mí, es una forma de acercarme a lo invisible. Aunque sea por un rato.”

DATOS DE CONTACTO

CEL: 01144189975

INSTAGRAM: MELGONZ.ARTE

WEB: https://melanigonzalez.mitiendanube.com/

Servicios: Venta de obras originales y encargos personalizados.