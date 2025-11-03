NOMADE: moda boho chic con descuentos imperdibles por CyberMonday

CONTENT LIKE

En esta edición del CyberMonday, NOMADE ofrece un 20% de descuento en toda la tienda, un 20% adicional abonando por transferencia bancaria y envíos gratis a sucursales de correo en todo el país. Una oportunidad perfecta para conocer una propuesta de moda ética y atemporal que combina diseño, calidad y compromiso con el medio ambiente.

“Nuestro objetivo siempre fue crear prendas que reflejen libertad, autenticidad y respeto por los animales”, cuenta Delfina, fundadora de la marca. Inspirada en el espíritu nómade y en la estética boho chic, la colección presenta chalecos, tops y polleras que invitan a jugar con las combinaciones y expresar el estilo propio.

Cada pieza de NOMADE es confeccionada artesanalmente con materiales alternativos como microfibra gamuzada y ecocuero, priorizando la durabilidad y el confort. Además, la marca apuesta a un modelo de producción consciente, utilizando empaques biodegradables y sostenibles.

“Queremos que nuestras clientas se sientan parte de un movimiento de moda más responsable, sin resignar belleza ni autenticidad”, destaca Delfina.

Con una estética cálida y versátil, NOMADE se consolida como una marca que inspira a vivir la moda desde otro lugar: con alma libre y una mirada consciente.

Contacto:

Instagram: @nomade_tiendaa

Web: https://nomadetienda.mitiendanube.com/

Mail: [email protected]