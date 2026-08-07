ERNESTA HOME GALLERY: Nunca buscamos llegar a Nueva York, trabajamos para que el mundo pudiera encontrarnos

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Todo comenzó una mañana de mayo de 2025, cuando recibimos una invitación inesperada de Flying Solo, un espacio ubicado en el SoHo de Manhattan que reúne a más de cien diseñadores y artistas independientes de distintos países. La propuesta era clara, querían que nuestra marca formara parte de ese universo creativo.

Lo más sorprendente es que nunca había sido un objetivo que nos hubiéramos propuesto. Desde nuestros comienzos, con nuestro local en Corrientes, Argentina, el sueño siempre fue consolidar la marca a nivel nacional, creciendo de manera auténtica y construyendo una comunidad que compartiera nuestra forma de entender el diseño.

Con redes sociales, colaboraciones con personas influyentes, el boca a boca, nuestro inconfundible aroma a caramelo y café, el desarrollo del canal mayorista, nuestra página web y, sobre todo, el amor con el que hacemos cada pieza, logramos que alguien descubriera nuestra esencia y quisiera llevarnos hasta Nueva York.

Ese fue el comienzo de un nuevo capítulo.

Desarrollamos una colección exclusiva para presentar la marca en un nuevo escenario. Elegimos inspirarnos en aquello que mejor nos representa nuestra tierra, sus texturas, sus materiales y la calidez que define cada una de nuestras piezas. Porque creemos que la mejor manera de llegar al mundo es hacerlo sin dejar de ser quienes somos.

Que una marca nacida en Corrientes encuentre un lugar en el corazón de Manhattan es mucho más que un logro comercial. Es la confirmación de que el diseño regional, cuando nace desde la identidad, la dedicación y el propósito, no conoce fronteras.

Llegamos a Nueva York con mucho más que una colección, llevamos una historia, un origen y el orgullo de representar una parte de quienes somos a través del diseño.

Gracias a este paso, que alguna vez nos pareció inimaginable, otras puertas comenzaron a abrirse. Así llegamos también a Madrid, Miami y Marbella, ciudades donde hoy estamos presente.

Nuestra marca nos recuerda todos los días que los sueños no siempre empiezan en las grandes ciudades. A veces comienzan alrededor de una mesa heredada, con una idea, mucho trabajo y un inmenso amor por lo que uno hace. Y cuando eso sucede, los sueños dejan de parecer imposibles para convertirse en realidad.

Gracias a todos los que hicieron y hacen posible esto.

Con amor,

Leia.

www.ernestahomegallery.com.ar

IG @ernesta.homegallery

Encontranos en

Corrientes, Salta 876

Resistencia, Brown 30

Marbella, Bonanza 2

Miami