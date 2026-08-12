Gimena Danza: 30 años de pasión por la peluquería

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Una vocación que comenzó desde muy chica

La pasión de Gimena por la peluquería comenzó en la infancia. A los seis años ya jugaba con moños y peinados, y a los doce decidió comenzar a estudiar el oficio. A los quince años se recibió y, durante los años siguientes, trabajó en distintos locales.

Con el tiempo sintió que necesitaba desarrollar su profesión de otra manera. Fue entonces cuando su abuela le ofreció el living de su casa para instalar su propia peluquería. Con el acompañamiento de sus padres, comenzó a atender a las amigas de su abuela y dio sus primeros pasos como emprendedora.

Desde entonces, construyó una carrera de 30 años vinculada a la peluquería y a la belleza femenina.

Una nueva etapa en el mundo virtual

Actualmente, trabaja con mujeres a través de una propuesta de asesoría de imagen y cabello. Su objetivo es ayudarlas a encontrar formas prácticas y sencillas de arreglarse el pelo, teniendo en cuenta el tiempo y las herramientas que tienen disponibles.

Después de tantos años de trabajo presencial, el mundo digital significó un nuevo desafío. Animarse a aparecer en vídeos, crear reels y mostrar su trabajo en redes sociales fue parte de ese proceso de transformación profesional.





El sueño de enseñar peluquería

Su próximo gran objetivo es crear su propia escuela de peluquería, con una propuesta que pueda desarrollarse tanto de manera presencial como virtual.

La idea es compartir sus conocimientos, transmitir sus valores y formar a otras personas a partir de todo lo aprendido durante sus años de trayectoria.

Así, aquella niña que comenzó jugando con peinados encontró en la peluquería una profesión y, con el paso del tiempo, un proyecto que todavía tiene mucho por crecer.