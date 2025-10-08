Mascotas perdidas que volvieron a casa gracias a un escaneo: los increíbles casos reales del GuapeQR

Mascotas que vuelven a casa gracias a un simple escaneo: historias reales con GuapeQR
¿Perdiste a tu perro o gato alguna vez? Sabés lo que se siente: angustia, desesperación, miedo. Por eso creamos el GuapeQR, un sistema de identificación digital que ya ayudó a decenas de familias a reencontrarse con sus mascotas. No es magia, es tecnología con amor: solo hace falta escanear el código desde cualquier celular para que quien encuentre a tu peludo te pueda contactar al instante. Acá te compartimos algunas historias que nos hicieron llorar, reír y volver a creer.
Benito, el michi que se subió a los techos
“Lo tenía hacía poquito, se subió al techo y no lo vi más. ¡Casi muero del susto!” nos contó Vivi. Por suerte, Benito volvió solo a los dos días, pero ella sabía que, si alguien lo encontraba, podía escanear su collar y llamarla.
“Fue un alivio saber que si alguien lo encontraba, podía contactarme. Ahora no sale sin su GuapeQR”.
Uma, una historia con final feliz
Uma se perdió en febrero, y alguien escaneó su QR días después. Gracias a eso, Elizabeth supo que su gatita estaba cerca y la pudo recuperar.
“A los pocos días volvió. Sin el QR hubiera sido imposible”.
Charlie, el fiestero profesional
“Le encanta la gente, se escapó a un evento y lo escanearon toda la noche”, cuenta Lucía. Después de varios intentos, lograron dar con Charlie.
“Aprobada su efectividad”, dijo Lucía, feliz, con una foto del reencuentro. ¡Y no es chiste! El QR fue clave.
Una historia viral (y bien michi)
Lu encontró a su gatito gracias al QR, pero no se quedó ahí:
“Publiqué la foto en mi estado y muchos me escribieron para saber dónde comprar el collar.
¡Ahora quieren uno para sus propios hijitos!”
¿Por qué usar un collar con QR para tu mascota?
- Porque las chapitas se pierden, el QR queda.
- Porque no necesitás apps raras ni chips caros: solo escanear desde el celular.
- Porque en un momento crítico, lo único que importa es que tu perro o gato vuelva a casa rápido.
Un collar que puede salvar vidas (y corazones)
Cada historia que recibimos confirma lo mismo: el GuapeQR no es solo un accesorio lindo. Es el puente para volver a casa, y eso no tiene precio.
¿Todavía no identificaste a tu mascota? Conocé nuestros collares con QR en guapetones.ar y sumate a la GuapeComunidad.
