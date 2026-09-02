Me Gusta Emprender: un ecosistema de experiencias para transformar el hacer en acción consciente

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Inicialmente, la definición de emprender estaba asociado a los negocios: transformar una idea en un proyecto, ponerlo en marcha y hacerlo crecer. Un proceso de transformación de la fundadora, Yanina Dolabella, amplió esa perspectiva y permitió comprender que también emprendemos cuando nos animamos a iniciar nuevos caminos.

Así renació MGE, como un ecosistema de ideas, personas y experiencias destinado a divulgar temas que impactan en las personas, acercar herramientas concretas para usar ideas y generar preguntas que movilicen a pasar a la acción, promoviendo un hacer consciente que impulse a la vida que cada persona desea.

Una identidad basada en el hacer consciente

MGE no busca ofrecer recetas universales, sino brindar distintas voces, conceptos y herramientas provenientes de campos como las neurociencias, el mindfulness, los hábitos y el autoconocimiento.

Su diferencial está en promover el hacer consciente: conocernos para encontrar dirección, enfocar nuestra energía y diseñar acciones concretas en coherencia con lo que somos, queremos y elegimos.

Este año, la propuesta retomó su actividad con esta nueva mirada y comenzó a materializarla a través de talleres y conferencias que combinan reflexión, herramientas y acción.

La propuesta de MGE se construye desde un proceso de aprendizaje continuo: investigar, escuchar, experimentar e incorporar herramientas para luego acercarlas de una manera simple, convocando a referentes y aliados que creen y nutren el propósito de MGE. Además, este año se sumarán experiencias vivenciales para llevar muchas de esas ideas a la práctica.

El crecimiento hacia nuevos espacios

Si bien la tecnología permite acercar contenidos e ideas sin fronteras, las propuestas presenciales nacen en la ciudad de La Plata. El objetivo es expandirse hacia distintos puntos del país, construir comunidad, generar alianzas y multiplicar estos espacios.

El sueño también es trascender Argentina y convertir a MGE en un movimiento referente en Latinoamérica.

El propósito seguirá siendo contribuir a construir entornos más felices a través de personas que eligen vivir con mayor dirección consciente, energía enfocada y capacidad de acción.

Taller: Tablero de Visión, para diseñar la vida que queremos.

Conferencia: La pregunta que lo cambia todo, sobre Propósito.

Datos de contacto

Celular: 2216 16 2971

Instagram: @me.gusta.emprender