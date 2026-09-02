La mandarina perfumada

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La plastilina de colores, se pegó en las mesitas bajas formando dinosaurios imaginarios y personajes infantiles, mientras los crayones trazaban el futuro en las hojas blancas.

-¡¿Seño, el sol puede ser verde?!

-Sí, claro, puede ser lo que vos quieras.

-¡Yo voy a dibujar el auto de mi papá!

-¡Y yo a mi perro!

La maestra sonrió ante la ternura de sus alumnos, la “salita roja” era su mayor orgullo.

-Bueno, bueno… ¡Ahora vamos a dejar los dibujos y a sacar nuestra merienda de la mochila! Les indicó al ver el reloj.

Las bananas, las galletitas dulces y las tutucas llenaron los platos, cada uno con el nombre de su destinatario; mientras los niños corrían a lavarse las manos, en banda.

Pacientemente, sirvió agua en los vasos de plástico y tomó asiento en un lugar, desde el cual, era fácil verlos a todos.

-¿Qué pasa Marti, no tenés hambre?

La nena, negó con la cabeza y una mano en la panza.

-¿Te duele?

-Si

Conocía a Martina desde sus tres años y sabía, que su molestia, estaba relacionada más con la falta de abrazos, que con un problema médico.

-¿Qué trajiste hoy? Le preguntó amigable, para recibir como respuesta, la imagen de una mandarina perfumada y dos galletitas de agua.

Tomando su bolso, rebuscó un poco y sacó su propia ración de comida y cuando los ojitos vivaces descubrieron el alfajor de maicena, quedaron estupefactos por la sorpresa.

-Me gusta compartir… ¿Querés la mitad?

-Sí…

Entonces, la hizo sentar a su lado, le entregó la bolsita con la confitura, una palmadita y una sonrisa cómplice.

-Comelo vos, yo estoy bien...

Antes de continuar con las actividades, Martina la abrazó sorpresivamente y con ello, le recordó, que la docencia no solo era impartir conocimiento, sino una mezcla entre la ciencia, el arte y la compasión… Se enseña desde el corazón, con el alma, con el cuerpo, con el ejemplo, a pesar de todo y con casi nada…

Dra. Veronica Piotti Cervi

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