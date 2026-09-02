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¿Manchas en la cara? Todo lo que necesitas saber sobre Melasma

El diagnóstico dermatológico, la fotoprotección y un plan personalizado son fundamentales. | Por la Dra. María Candela Baigorri.

¿Manchas en la cara? Todo lo que necesitas saber sobre Melasma
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El melasma es una condición frecuente y persistenteque produce manchas marrones o grisáceas en zonas expuestas al sol, especialmente en el rostro.

Aunque no es peligrosa, requiere control a largo plazo por su tendencia a reaparecer. El diagnóstico dermatológico, la fotoprotección y un plan personalizado son fundamentales.

Principales desencadenantes del melasma

Se relaciona con una mayor actividad de los melanocitos, que producen el pigmento de la piel. Sus principales desencadenantes son:

  • Radiación solar y luz visible: los rayos UV y la luz visible, incluida la luz azul, estimulan la melanina y pueden intensificar las manchas.
  • Cambios hormonales: puede aparecer durante el embarazo o asociarse a anticonceptivos orales y terapias hormonales.
  • Predisposición genética: es más frecuente en fototipos altos y puede tener un componente hereditario.
  • Otros factores: el estrés crónico y algunas alteraciones tiroideas pueden agravarlo o favorecer recaídas.

¿Manchas en la cara? Todo lo que necesitas saber sobre Melasma

Opciones de tratamiento médico

El tratamiento debe ser integral, progresivo y guiado por un dermatólogo, ya que un abordaje inadecuado puede irritar la piel y empeorar las manchas.

Las principales opciones son:

  1. Fotoprotección estricta: protector solar FPS 50+ con color todos los días para bloquear rayos UV y luz visible.
  2. Despigmentantes tópicos: activos como thiamidol, Melasyl, niacinamida, ácido azelaico, ácido kójico, vitamina C o hidroquinona ayudan a reducir la pigmentación; en algunos casos, se indica terapia triple combinada.
  3. Procedimientos dermatológicos: peelings, microneedling y láser Q-Switched pueden tratar manchas resistentes, siempre según evaluación individual.

¿Manchas en la cara? Todo lo que necesitas saber sobre Melasma

Tratamientos en consultorio

En manchas resistentes, los tratamientos combinados con láser o luz pulsada permiten abordar la pigmentación de forma personalizada.

En el consultorio contamos con Harmony Pro, una plataforma de luz y láser que actúa sobre la melanina para ayudar a fragmentar el pigmento y mejorar gradualmente el tono de la piel.

Estos tratamientos pueden adaptarse a distintos tipos de piel, incluidas las más oscuras, siempre con evaluación dermatológica personalizada.

 

Consultar con un dermatólogo es clave para confirmar el diagnóstico y definir el tratamiento adecuado. La fotoprotección diaria ayuda a prevenir nuevas manchas y recaídas.

 

Dra. María Candela Baigorri | Médica Especialista en Dermatología
Humboldt 2229 departamento 2 A, Palermo Hollywood - CABA.
Teléfono: 116621-3539
Web: consultoriomedicodermatologico.cartilla.drapp.com.ar
@dra_baigorri

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