¿Manchas en la cara? Todo lo que necesitas saber sobre Melasma

El melasma es una condición frecuente y persistenteque produce manchas marrones o grisáceas en zonas expuestas al sol, especialmente en el rostro.
Aunque no es peligrosa, requiere control a largo plazo por su tendencia a reaparecer. El diagnóstico dermatológico, la fotoprotección y un plan personalizado son fundamentales.
Principales desencadenantes del melasma
Se relaciona con una mayor actividad de los melanocitos, que producen el pigmento de la piel. Sus principales desencadenantes son:
- Radiación solar y luz visible: los rayos UV y la luz visible, incluida la luz azul, estimulan la melanina y pueden intensificar las manchas.
- Cambios hormonales: puede aparecer durante el embarazo o asociarse a anticonceptivos orales y terapias hormonales.
- Predisposición genética: es más frecuente en fototipos altos y puede tener un componente hereditario.
- Otros factores: el estrés crónico y algunas alteraciones tiroideas pueden agravarlo o favorecer recaídas.
Opciones de tratamiento médico
El tratamiento debe ser integral, progresivo y guiado por un dermatólogo, ya que un abordaje inadecuado puede irritar la piel y empeorar las manchas.
Las principales opciones son:
- Fotoprotección estricta: protector solar FPS 50+ con color todos los días para bloquear rayos UV y luz visible.
- Despigmentantes tópicos: activos como thiamidol, Melasyl, niacinamida, ácido azelaico, ácido kójico, vitamina C o hidroquinona ayudan a reducir la pigmentación; en algunos casos, se indica terapia triple combinada.
- Procedimientos dermatológicos: peelings, microneedling y láser Q-Switched pueden tratar manchas resistentes, siempre según evaluación individual.
Tratamientos en consultorio
En manchas resistentes, los tratamientos combinados con láser o luz pulsada permiten abordar la pigmentación de forma personalizada.
En el consultorio contamos con Harmony Pro, una plataforma de luz y láser que actúa sobre la melanina para ayudar a fragmentar el pigmento y mejorar gradualmente el tono de la piel.
Estos tratamientos pueden adaptarse a distintos tipos de piel, incluidas las más oscuras, siempre con evaluación dermatológica personalizada.
Consultar con un dermatólogo es clave para confirmar el diagnóstico y definir el tratamiento adecuado. La fotoprotección diaria ayuda a prevenir nuevas manchas y recaídas.
Dra. María Candela Baigorri | Médica Especialista en Dermatología
Humboldt 2229 departamento 2 A, Palermo Hollywood - CABA.
Teléfono: 116621-3539
Web: consultoriomedicodermatologico.cartilla.drapp.com.ar
@dra_baigorri