¿Manchas en la cara? Todo lo que necesitas saber sobre Melasma

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El melasma es una condición frecuente y persistenteque produce manchas marrones o grisáceas en zonas expuestas al sol, especialmente en el rostro.

Aunque no es peligrosa, requiere control a largo plazo por su tendencia a reaparecer. El diagnóstico dermatológico, la fotoprotección y un plan personalizado son fundamentales.

Principales desencadenantes del melasma

Se relaciona con una mayor actividad de los melanocitos, que producen el pigmento de la piel. Sus principales desencadenantes son:

Radiación solar y luz visible: los rayos UV y la luz visible, incluida la luz azul, estimulan la melanina y pueden intensificar las manchas.

los rayos UV y la luz visible, incluida la luz azul, estimulan la melanina y pueden intensificar las manchas. Cambios hormonales: puede aparecer durante el embarazo o asociarse a anticonceptivos orales y terapias hormonales.

puede aparecer durante el embarazo o asociarse a anticonceptivos orales y terapias hormonales. Predisposición genética: es más frecuente en fototipos altos y puede tener un componente hereditario.

es más frecuente en fototipos altos y puede tener un componente hereditario. Otros factores: el estrés crónico y algunas alteraciones tiroideas pueden agravarlo o favorecer recaídas.

Opciones de tratamiento médico

El tratamiento debe ser integral, progresivo y guiado por un dermatólogo, ya que un abordaje inadecuado puede irritar la piel y empeorar las manchas.

Las principales opciones son:

Fotoprotección estricta: protector solar FPS 50+ con color todos los días para bloquear rayos UV y luz visible. Despigmentantes tópicos: activos como thiamidol, Melasyl, niacinamida, ácido azelaico, ácido kójico, vitamina C o hidroquinona ayudan a reducir la pigmentación; en algunos casos, se indica terapia triple combinada. Procedimientos dermatológicos: peelings, microneedling y láser Q-Switched pueden tratar manchas resistentes, siempre según evaluación individual.

Tratamientos en consultorio

En manchas resistentes, los tratamientos combinados con láser o luz pulsada permiten abordar la pigmentación de forma personalizada.

En el consultorio contamos con Harmony Pro, una plataforma de luz y láser que actúa sobre la melanina para ayudar a fragmentar el pigmento y mejorar gradualmente el tono de la piel.

Estos tratamientos pueden adaptarse a distintos tipos de piel, incluidas las más oscuras, siempre con evaluación dermatológica personalizada.

Consultar con un dermatólogo es clave para confirmar el diagnóstico y definir el tratamiento adecuado. La fotoprotección diaria ayuda a prevenir nuevas manchas y recaídas.

Dra. María Candela Baigorri | Médica Especialista en Dermatología

Humboldt 2229 departamento 2 A, Palermo Hollywood - CABA.

Teléfono: 116621-3539

Web: consultoriomedicodermatologico.cartilla.drapp.com.ar

@dra_baigorri